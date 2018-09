El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, rechazó este jueves en el Congreso Nacional, que la Argentina vaya a implementar la dolarización de su economía al indicar que "no hay ningún cambio al esquema monetario".



Al exponer en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y ante una consulta del peronista Diego Bossio, Dujovne dijo que "no se puede adelantar" el resultado de las gestiones que se están realizando con el Fondo Monetario Internacional tendientes a adelantar parte del acuerdo por 50.000 millones de dólares.



De todos modos el funcionario dijo que "conocerán el resultado mucho antes de que se vote el Presupuesto”, que el oficialismo aspira a sancionar en la última semana de octubre.



Con la exposición de Dujvone ante la comisión de Presupuesto, que conduce el macrista Luciano Laspina, se abrió formalmente la discusión del presupuesto 2019, en una reunión que comenzó con polémica ya que el ministro llegó una hora más tarde y la oposición rechazó que primero hablen los secretarios del funcionario.



Pero a diferencia de lo que sucede en otras reuniones, no se comenzó con un informe del ministro sino con las preguntas de los diputados de la oposición: Bossio, luego siguió Graciela Camaño, Marco Lavagna y el kirchnerista Axel Kicillof.



Ahora el debate continuará el miércoles con la disertación del ministro del interior, Rogelio Frigerio, y el jueves lo hará por primera vez desde su creación el titular de la Oficina de Presupuesto de Congreso, Marcos Makon.



Dujovne presentó el lunes el presupuesto para 2019, que contempla una caída del crecimiento de la economía del 0,5 por ciento, una inflación del 23 por ciento, un aumento de los gastos sociales del 32 por ciento, y un déficit primario en equilibrio.



Bossio también consultó al ministro sobre los motivos por los cuales la Argentina paga hoy de intereses de la deuda "el 18,8 por ciento de los recursos cuando hace tres años era del 6,6 por ciento".



En ese sentido, Dujovne también detalló que "los intereses han aumentado puesto que la Argentina tiene déficit y está financiando ese déficit con endeudamiento".



Sobre el reclamo de Bossio de que el Congreso defina el destino de los excedentes de recursos del presupuesto, Dujvone señaló que "se trata de montos muy pequeños" y agregó que "de ninguna manera se pretende vulnerar facultades al Congreso".



También defendió la necesidad de modificar el artículo 65 de la ley de administración financiera para la reestructuración de las deudas ya que "nos permite bajar costo de endeudamiento" y dijo: "venimos a traer una propuesta que le permita a la Argentina ahorrar dinero".



Por su parte, el ex ministro kirchnerista de Economía Axel Kicillof dijo que el presupuesto "no habla de los problemas de los argentinos" y señaló que "hoy se informó que la desocupación es la más alta en 12 años y que en la provincia de Buenos Aires la desocupación alcanzó los doce puntos".



"No nos vengan con el mismo versito de siempre y la pesada herencia; queremos que nos digan qué piensan hacer para que esto se revierta", agregó el legislador y principal espada económica del Frente para la Victoria.