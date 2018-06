Conferencia de prensa completa

El ministro de Hacienda,, defendió "la libre flotación" del tipo de cambio, y aseguró que con el nuevo presidente del Banco Central,, "se está trabajando para normalizar el mercado cambiario", en conferencia de prensa en el microcine del Ministerio.Además, afirmó que buscará "reemplazar" las Letras del Banco Central (Lebac) con "tasas muy altas", por Letras del Tesoro (Letes), "que tienen plazos más largos", y explicó que de esa manera "el BCRA podrá ir cancelando ese stock que representa una fuente de creación de dinero que contribuye a las turbulencias que se vieron en estos días".Luego, explicó que el Fondo Monetario Internacional no es una solución mágica y el programa acordado, "es para prevenir crisis y no para curar crisis", en una conferencia de prensa ofrecida en la sede de la cartera a su cargo.Con respecto a la designación de Caputo, aseguró que es un paso fundamental para recuperar la confianza de los mercados y que "la volatilidad que tuvo la moneda (el peso) en los últimos días responde a varios factores y uno de ellos es la confianza"."La intervención en el mercado cambiario es una decisión del Banco Central", subrayó y añadió que en el memorándum firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se estableció "un esquema de flotación cambiaria en el cual el BCRA puede intervenir".También confió en mantener "la mayor parte del equipo" del ex ministro de Finanzasy sostuvo que el traspaso de este último a la titularidad de la autoridad monetaria no implica "ningún atisbo" de afectación de la independencia de la entidad.