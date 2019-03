El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunió este miércoles en Washington con los directivos del Fondo Monetario Internacional ( FMI) previo al desembolso de 10.700 millones de dólares que hará el organismo y con representantes del gobierno estadounidense.



Dujovne dialogó durante este jornada por la mañana con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, quien tuvo un rol decisivo el año pasado para que Argentina acceda a un crédito stand by del FMI por unos 56.700 millones de dólares.



Luego de esa reunión, Dujovne se trasladó a la sede del FMI para reunirse con su directora general, Christine Lagarde, y analizar el reporte que hizo de la situación económica argentina la misión del organismo que estuvo a finales de febrero y comienzos de marzo en el país.



La reunión se realizó en momentos en que la entidad debe analizar el desembolso de un nuevo tramo de US$ 10.700 millones de dólares del préstamo "stand by" acordado el año pasado.



El viernes, Trevor Alleyne consideró que las suba del dólar obedeció a que "Argentina es más débil que los otros países emergentes".



"Por eso, debe tener esta política y este programa (del FMI) para tratar de fortalecer todos los aspectos de la macroeconomía y construir más resistencia a lo externo", agregó.



Dujovne llegó el lunes a Estados Unidos, junto al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, para participar de un foro de empresarios petroleros que anualmente se realiza en la ciudad de Houston, Texas.

Allí los funcionarios pusieron en relieve la oportunidad de inversiones por US$ 30.000 millones que tiene el sector energético.

.@Lagarde: Fue un placer recibir a @NicoDujovne. Mantuvimos una buena conversación sobre recientes desarrollos económicos en #Argentina. La implementación sólida y continua del programa de reforma de las autoridades será crucial para una economía estable y crecimiento sostenible. pic.twitter.com/SQm6QbKnQz — FMI (@FMInoticias) 13 de marzo de 2019