El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó este jueves una conferencia de prensa en la que anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre la decisión del Gobierno nacional de reducir el porcentaje de la coparticipación a la Ciudad para financiar el aumento salarial de la Policía Bonaerense y sostuvo que se trata de una medida "inconstitucional".

El Gobierno nacional apunta a recuperar para la provincia de Buenos Aires un punto del incremento en la coparticipación que, mediante un decreto dictado en 2016, el entonces presidente Mauricio Macri había dispuesto en favor de la ciudad de Buenos Aires, al elevarlo de 1,4 a 3,75, que posteriormente se redujo a 3,5.

.

Las frases más destacadas de su discurso

-"Lamentablemente, lo que vimos ayer fue exactamente lo contrario al diálogo. Exactamente lo contrario a lo que la Argentina necesita"

-"Se eligió deteriorar seriamente la convivencia política que habíamos logrado construir justo cuando el país más lo necesita"

-"La decisión que tomó ayer el Gobierno nacional es inconstitucional. Vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a defender con todos los recursos jurídicos la autonomía y los derechos de la Ciudad"

.

-"Anoche muchos me preguntaron si estoy enojado. La respuesta es sí, ¿cómo no voy a estar enojado? Todo lo que divide a los argentinos me enoja. Toda improvisación me enoja"

-"Vivimos tiempos muy difíciles y los argentinos necesitamos más unión que nunca. Necesitamos avanzar, no retroceder. Y solo se puede avanzar juntos"

-"La última vez que me mencionaron el tema fue hace seis meses, en marzo, en una reunión pública con el Ministro del Interior. Y no habíamos acordado nada. Esto no es diálogo"

.

-"Nos sacan los fondos de un día para el otro, en medio de una pandemia"

-"No se me ocurren antecedentes en la historia de una situación en la que saquen presupuesto de un día para el otro."

-"No voy a contestar con la misma moneda. No voy a hacer de esto una disputa política y mucho menos un conflicto personal"

-"Tengo la convicción de que el consenso es el camino para la Argentina, y mis convicciones no van a cambiar, aun ante decisiones como esta que considero inapropiadas"