En la 39° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), celebrada el pasado viernes y durante su primera aparición pública desde que llegó a la presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Luis "Toto" Caputo habló frente a un auditorio colmado por más de los 150 directores financieros de las principales empresas del país, y aprovechó para volver a marcar la cancha del mercado cambiario.



En el último día de la semana en la que el BCRA cambió de estrategia, Caputo brindó claras definiciones sobre como la entidad que ahora preside decidió que intervendrá para contener al dólar. Allí explicó qué es lo que va a hacer el Banco Central si el dólar vuelve a disparase y cuál es su visión sobre las tasas en estos niveles, según destacó baenegocios.com.



Cabe recordar que la moneda estadounidense marcaba la tercera jornada de caída consecutiva y para el funcionario esto advertía que se "había entendido el mensaje".



En tanto, el titular del Central reconoció que el sistema de subastas de divisas no funcionó y subrayó que si la divisa se disparaba, como sucedió el último miércoles y "si hay que poner dólares sobre la mesa, se ponen", mientras que aclaró que siempre se hará cuidando las reservas.



En esta línea, se amparó en la confidencialidad de las negociaciones después del nuevo acuerdo con el FMI, e indicó que el propio fondo avaló la nueva medida para intervenir. Más tarde, dijo confían en el apoyo del equipo liderado por Christine Lagarde, debido a que: "Está su prestigio en juego y van a hacer todo para que salga bien".



Con las flamantes medidas y disposiciones ante el dólar ahora la historia será otra. Sin presiones y demandas la mesa del BCRA tiene nuevas reglas de juego y Caputo las dejó en claro.



Es decir que si el peso se devalúa no habrá alarma, en tanto intente despeguar saldrán a intervenir.



Futuro inmediato y lejano



Respecto del mediano plazo, aclaró que para lo que queda de este año está "exageradamente asegurado", mientras que aquí le manda un nuevo mensaje a los mercados.



Sobre el largo plazo, informó detalles sobre la propuesta que llevó a Basilea en busca que bancos centrales de países desarrollados puedan destinar hasta 2% de sus reservas a comprar activos de emergentes.



Por último, el dólar parece estar controlado entre los $37 y $38 mientras que el BCRA sabe que hacer si se dispara. Al mismo tiempo, con el correr de los días Caputo comunicará los movimientos que está dispuesto a convalidar para que el mercado no le ponga un precio al dólar.