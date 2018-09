Por Luis Mendoza

El viernes próximo el gobierno presentará en la Cámara de Diputados el Presupuesto para 2019, con un proyecto de ley que abrirá definiciones sobre la configuración de los distintos sectores de la oposición, de cara a las elecciones presidenciales. Las posturas que asuman las bancadas del Frente para la Victoria-PJ, del massismo y de Argentina Federal -espacio referenciado en los gobernadores justicialistas-, marcará con claridad desde dónde se parará cada uno para enfrentar el decisivo desafío electoral que se viene.

En Cambiemos, la idea es avanzar en el tratamiento del Presupuesto en la comisión que preside el macrista Luciano Laspina, para firmar dictamen a mediados de octubre y debatirlo una semana después en el recinto de sesiones. El oficialismo buscará acuerdos, fundamentalmente con el interbloque peronista de Argentina Federal, para aprobar la norma en Diputados antes de fin de octubre y hacer lo propio en el Senado, a mediados de noviembre, antes de la finalización del actual período de sesiones ordinarias.

El kirchnerismo ya avisó que se opondrá con dureza a la sanción del Presupuesto para 2019, cuestionando los recortes y ajustes anunciados a partir del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que por estos días se renegocia en Washington. La izquierda y el espacio progresista, que integran el Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita), Libres del Sur y socialistas, también votarán en contra.

Desde el Frente Renovador, bloque que aún integra pese a la distancia política que tomó en los últimos tiempos de Sergio Massa, el diputado Felipe Solá hizo saber en el fin de semana que "un presupuesto que priorice al Fondo (FMI) y no a la crisis que están sufriendo los argentinos, es irreal" y vaticinó que "no se va a poder cumplir y no lo vamos a votar".

La relación del massismo, que viene actuando en la Cámara de Diputados en conjunto con el bloque justicialista, ha generado debate interno, que previsiblemente se profundizará en las próximas semanas.

Justicialistas

Será determinante entonces la posición que adopte el bloque justicialista de Argentina Federal, que preside el salteño Pablo Kosiner, alineado políticamente con el gobernador Juan Manuel Urtubey, uno de los presidenciables de ese espacio. El legislador dijo a mediados de la semana pasada que todavía no habían recibido los borradores del proyecto. "Estamos dialogando por el Presupuesto 2019, pero todavía no hay nada consensuado. El esfuerzo tiene que ser equilibrado. Vamos a buscar todas las instancias de diálogo para evitar una crisis mayor", señaló escuetamente.

Gobernadores

No obstante, en la reunión de este lunes de los mandatarios provinciales con el presidente Mauricio Macri, quedará más claro el panorama sobre los límites al esfuerzo que les reclama el gobierno nacional para reducir el déficit fiscal. Se empezará a definir en esa instancia hasta dónde llega el recorte a las provincias y consecuentemente determinará, en buena medida, la definición de diputados y senadores en el recinto de sesiones.