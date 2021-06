David Adrián Martínez, más conocido como el Dipy, hace unos días publicó en su cuenta de Twitter su intención de sacarse una foto con el ex presidente Mauricio Macri, lo consiguió y contó detalles del encuentro que ambos tuvieron.

"Podrido me tienen diciéndome macrista, ni lo conozco a Macri. Tanto quieren que los conozca. Si no pienso como ustedes soy de Macri", escribió el cantante hace unos días en su cuenta de Twitter.

Podrido me tienen diciéndome MACRISTA��♂️

ni lo conozco macri.

Tanto quieren que lo conozca?



que les pasa...

Si no pienso como ustedes soy de macri?



Me cansaron.



Solo x el placer de verlos reventar de bronca a los k, le voy a pedir una foto.

Hola @mauriciomacri sale selfie? — Eldipypapaok (@eldipypapaok) June 1, 2021

.

"Cuando quieras hacemos la foto" fue la respuesta de Macri. A los pocos días del pedido se realizó el encuentro que incluyó un almuerzo.

Cuando quieras hacemos la foto https://t.co/oDwHWktqOC — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 2, 2021

"¿Qué pedí? Foto. ¿Y qué pasó? Salió selfie con Mauricio Macri. Hasta almuerzo pegué. Besis para todes", escribió el Dipy junto a una foto.

En medio la interna del PRO de cara a las próximas elecciones Legislativas, el sector más duro del macrismo busca sumar figuras de alta exposición mediática. Ya lo ha hecho con Martiniano Molina, cocinero y ex intendente de Quilmes, y Miguel del Sel,humorista y ex embajador de Panamá.

.

Siguiendo la misma línea, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, no ahorró en elogios para el Dipy. Lo mismo hizo Macri, ya que le dio mayor entidad tras aceptar sacarse una foto con el cantante.

En un diálogo reciente con Luis Majul, el Dipy aseguró que "este país es hermoso, lástima que está lleno de argentinos". Además develó detalles del encuentro que tuvo con el ex mandatario.

"Cuando me estaba yendo me dijo 'involucrate, metete' y yo dice chau, acá me engancho", contó el Dipy. Además aseguro que Macri lo alentó a armarse "un partido" porque quizás el artista podría "cambiar un montón de cosas".

.