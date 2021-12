Serán de las 14 de este miércoles en la Argentina cuando el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) mantendrá la reunión que tanto esperaba el gobierno de Alberto Fernández. Es que los directivos del organismo financiero, entre ellos la misma Kristalina Georgieva, analizarán el informe técnico que evalua el uso del Stand-By de 44.000 millones de dólares concedido a Mauricio Macri.

Ese informe, de más de cien páginas y que aún no fue dado a conocer al público, fue redactado por Odd Per Brekk, un economista noruego que es vicejefe del Departamento de Asia del FMI y que -durante dos años- recopiló información oficial sobre el Stand-By otorgado por Christine Lagarde y Donald Trump. Incluso contactó a ex asesores de Macri y a funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central.

Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, analizaron ya ese análisis del FMI, el cual también compartieron con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Aguardaban esta tarde para cuestionar al respecto a Macri, sus exministros Nicolás Dujovne y Hernán Lacunza, y los principales referentes de Juntos por el Cambio, indicó el sitio Infobae.

Es que el informe reivindicaría las críticas que realiza el oficialismo contra la oposición, ya que Brekk ratificó que Macri accedió una deuda insostenible, financió la fuga de capitales y aceleró la especulación financiera.