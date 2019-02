El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional ( FMI) analizará el 26 de marzo la aprobación de un nuevo desembolso para la Argentina por un monto aproximado de 10.700 millones de dólares, dentro del acuerdo stand by por US$ 56.700 millones firmado en octubre.



Así lo informaron fuentes del encuentro que mantuvieron en la tarde de este viernes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y representantes del FMI, correspondiente a la tercera revisión del acuerdo firmado en junio y extendido en octubre del año pasado.



"Fue una reunión positiva y constructiva, la próxima revisión será en junio, y desde el FMI manifestaron conformidad con el funcionamiento del programa fiscal y monetario impulsado por el gobierno", añadieron fuentes de Hacienda.



La misión del organismo internacional se extendió por dos semanas en las que no sólo se analizaron los números finos de la economía argentina, sino que también se organizaron encuentros con dirigentes de la oposición, economistas y sindicalistas de la Confederación General del Trabajo ( CGT).



En estas dos semanas, los delegados del FMI, encabezados por el titular del "caso" argentino, el italiano Roberto Cardarelli, se reunieron con los dirigentes opositores Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, como así también con los ex ministros de Economía Axel Kicillof y Roberto Lavagna, entre otros.



Pero el FMI no sólo se quedó con la palabra de la dirigencia opositora sino que ayer se reunió con los jefes de la CGT para escuchar las necesidades más urgentes de los trabajadores.



Los funcionarios del FMI fueron recibidos en la sede de la UOCRA por los sindicalistas Gerardo Martínez, Héctor Daer, Julio Piumato, Roberto Fernández, Andrés Rodríguez y Sebastián Maturano, y escucharon un menú de planteos que giraron en torno a los ajustes tarifarios, la inflación y la caída del poder adquisitivo.



En este contexto, los representantes del FMI regresarán a Washington y el 26 de marzo decidirán si efectúan el desembolso comprometido en el acuerdo, aunque todas las señales indican que no habrá objeciones para que así sea.



El acuerdo stand-by alcanzado con el FMI tuvo dos etapas: La primera en junio del año pasado por un total de US$ 50.000 millones y una segunda en octubre que representó una extensión del préstamo a US$ 56.700 millones, en este caso con un compromiso de adelantar los desembolsos a cambio de un equilibrio fiscal para este año, acompañado de un régimen de política monetaria más sólido para contener la inflación.



Desde entonces, las autoridades argentinas se comprometieron a reducir las necesidades de financiamiento del gobierno federal y a situar la deuda en una firme trayectoria descendente, con el objetivo de afianzar el frente fiscal.



En ese marco, Dujovne deberá alcanzar este año un equilibrio primario de las cuentas públicas para mostrar, a partir del 2020, posiciones superavitarias que apuntalen el crecimiento en un escenario macroecómico consistente.



En cuanto a las políticas monetarias, se establecieron límites estrictos sobre el crecimiento de la base monetaria para tener un anclaje más firme en función de reducir la inflación y sus expectativas.



Por parte del gobierno, además de Dujovne y Sandleris, participaron del encuentro de esta tarde el secretario de Política Económica, Miguel Braun; el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena; la vicepresidenta segunda del Banco Central, Verónica Rappoport; y el representante argentino ante el FMI, Gabriel Lopetegui.