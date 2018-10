El directorio del Fondo Monetario Internacional, tratará el 26 de octubre próximo el nuevo acuerdo con la Argentina, que fuera anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y la titular de la entidad, Christine Lagarde , a fines de septiembre pasado desde Nueva York.



La fecha, figura en la página web del calendario de reuniones del directorio ejecutivo del FMI, pero advierte que, si bien establece la actividad de los próximos siete días, el mismo está sujeto a posibles cambios.



El trato amplía el monto en US$ 7.100 millones del primer préstamo "stand-by" alcanzado con el organismo en junio pasado. De esta forma, el monto total asciende a US$ 57.100 millones.



A diferencia del primer entendimiento alcanzado, los fondos adicionales no tienen carácter precautorio es decir que son de libre disponibilidad, según explicó el propio Dujovne el 26 de septiembre.



Dujovne también detalló en "cifras redondas" que el nuevo acuerdo pasaría a tener un desembolso de US$ 14.000 millones de dólares en lugar de los US$ 6.000 millones iniciales y para el año próximo prevee un desembolso de US$ 23.000 millones en lugar de los US$ 11.000 millones señalados anteriormente.



El acuerdo fue alcanzado después de casi un mes de negociaciones de los equipos técnicos del ministerio de Hacienda junto a los del FMI, tras el paso del presidente Mauricio Macri por Estados Unidos, donde participó de la Asamblea Anual de Naciones Unidas.



Además, el Jefe de Estado se reunió con la titular del organismo, Christine Lagarde quien junto a Dujovne resaltó que "todos estos esfuerzos son para ayudar a estabilizar la economía argentina" .



"Respaldo al plan económico para restablecer la confianza en los ambiciosos planes de reforma económica del Gobierno y para proteger a los más vulnerables" , agregó en español Lagarde.



En el encuentro se resaltó que el acuerdo debe ser respaldado por un presupuesto adecuado "que sea sustentable" , indicó la directora del FMI.



La cámara de Diputados avanzó durante esta jornada con el dictamen de los proyectos fiscales allanando así el camino para que el próximo miércoles 24 de octubre, o a más tardar el siguiente miércoles 30, el tratamiento de la Ley de Presupuesto del 2019 consiga la media sanción y pase al Senado, donde cuenta con la mayoría para obtener su aprobación final.



El oficialismo, con la ayuda del peronismo y bloques provinciales, dio así un paso sustancial para poder sancionar, antes de fin de mes en la Cámara de Diputados, las leyes económicas, al lograr dictamen mayoritario de los proyectos de suba de la tasa de bienes personales, la adenda fiscal, y los cambios en la ley de revalúo de ganancias de las empresas, que son complementarias del presupuesto 2019.



Además, desde el anuncio del nuevo acuerdo, que deberá ser tratado por el board del FMI la semana próxima, el Gobierno logró estabilizar el tipo de cambio sin intervenciones del Banco Central, tal como lo requería la entidad.



Esta meta se alcanzó con el anuncio de una nueva política monetaria con expansión cero, y el establecimiento de zonas de intervención sólo en el caso de que la divisa estadounidense, se mueva por fuera de las metas pautadas el 1 de octubre pasado ubicadas entre los $34 y los $44 pesos, con actualización diaria a una tasa del 3% mensual.