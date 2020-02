El gobierno nacional anunciará este viernes aumentos en los haberes de jubilados y pensionados y en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), informaron fuentes oficiales. El anuncio será a las 12 en la Casa Rosada, en una conferencia de prensa que ofrecerán el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, precisaron los portavoces.

El gobierno de Alberto Fernández dispuso un cambio de metodología para establecer esos incrementos. La modificación se produjo a partir de la sanción de la ley de Solidaridad Social y Emergencia Productiva en diciembre pasado, que suspendió por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria que estaba vigente, con el fin de determinar un nuevo esquema.

En paralelo, en ese momento la administración de Fernández otorgó sumas fijas para los sectores que cobran las jubilaciones más bajas y las pensiones no contributivas. Esos adicionales fueron de 5.000 pesos en diciembre y 5.000 en enero.

“Tiempo para crecer”



Desde los pasillos de Balcarce 50, Alberto Fernández habló de todo. Críticas al sistema financiero, su relación con Cristina Kirchner, el aborto y la reforma judicial, los temas más profundos de las declaraciones ante radio Rivadavia. Fernández, quien monitorea de cerca la negociación con el FMI, resaltó la “ética de la solidaridad” y la vergüenza que “deberíamos tener los argentinos por el 40% de pobres en el país”.

“El plan contra el hambre lo planteo desde el primer día: es un plan de los argentinos, no de Alberto Fernández, y todos nos tenemos que involucrar, cada uno haciendo lo que pueda”, resaltó.También criticó al sistema financiero argentino, a quien le advirtió que “debe tener algo para la Argentina. Yo me fui de viaje y me dijeron que estaban revisando tres cosas que les pedí: crédito para el consumo, para las pymes y tasas reales para las tarjetas de crédito. Y si no lo hacen convenceré al presidente del Banco Central para que intervenga”.