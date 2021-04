El Gobierno ratificó hoy que las fronteras del país seguirán cerradas para fines turísticos hasta el 30 de este mes y que continuarán suspendidos los vuelos provenientes del Reino Unido, de Chile, Brasil y México, además de disponer rigurosas medidas sanitarias para quienes ingresen a la Argentina, que incluyen una serie de como testeos de coronavirus y aislamiento preventivo para los viajeros.



A continuación se detallan las disposiciones difundidas hoy en forma oficial.



- Los viajeros/as deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la Argentina. Además, deberán hacerse un testeo al llegar al país y otro al séptimo día de ingreso. Esos tests estarán a cargo del pasajero.



- Quienes resulten positivos al ingreso deberán realizarse otro testeo de secuenciación genómica y, junto con sus contactos estrechos, cumplir aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades nacionales, hasta su traslado seguro hasta la residencia si correspondiera.



- La estadía en dichos lugares y el testeo de secuenciación será a cargo del pasajero.



- Quienes resulten negativos al ingreso al país cursarán aislamiento en sus domicilios y deberán realizar un nuevo test para dar por concluida esa restricción a salir.



- Quienes regresen del exterior están obligados a aislarse 10 días, contados desde el primer testeo realizado en el país de origen.



- Se controlará que quienes regresaron de viaje estén cumpliendo el aislamiento en sus domicilios.



- En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento, las autoridades deberán radicar una denuncia penal de acuerdo con los artículos 205 y 239 del Código Penal (por violación a medidas contra epidemias y desobediencia a autoridad pública).



- El viajero/a deberá declarar los lugares en donde estuvo los últimos 14 días previos al reingreso al país.



También, el Gobierno estableció nuevos requisitos para transportistas y tripulaciones:



-Terrestres: los extranjeros deberán contar con testeo de Covid negativo realizado dentro de las 72 horas de ingreso al país; los nacionales deberán realizar testeo de antígenos dentro de las 72 horas de ingreso al país.



- Buques: los extranjeros deberán permanecer embarcados y no contarán con relevo en el país; los nacionales deberán realizar un testeo de antígenos dentro de las 72 horas de ingreso.



- Aéreos: los extranjeros deberán movilizarse bajo modalidad burbuja en el país y cumplir los protocolos sanitarios; los nacionales, realizar testeos de antígenos como mínimo cada 15 días o menos.



Las autoridades insistieron además en su recomendación de "no viajar al exterior" para "todos los argentinos/as y residentes, especialmente aquellos que integran los grupos de riesgo", con el objetivo de "evitar las dificultades y condiciones sanitarias exigidas al reingreso, considerando la rápida evolución de las condiciones epidemiológicas".



"El flujo de personas que regresen al país dependerá de la necesidad de realizar en forma correcta los testeos al ingreso, el cumplimiento de medidas sanitarias, el diagnóstico, identificación de los contactos estrechos, derivación y traslado cuando corresponda", advirtió el Gobierno.



Se reiteró la disposición que suspendió los "viajes internacionales grupales, de egresados y egresadas, jubilados y jubiladas, de estudio, para competencias deportivas no oficiales; de grupos turísticos y de actividades recreativas y sociales, en forma genérica".