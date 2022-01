A horas de que se produzca un nuevo vencimiento del crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno informó que continúan las conversaciones con el organismo para lograr su refinanciación. Sin embargo, hasta el anochecer no había novedades sobre algún avance en la dicusión.

"A esta hora las conversaciones entre el gobierno argentino y el FMI continúan sin que haya definiciones ni novedades que comunicar", dijo la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, sobre el tema que monopolizó la agenda oficial en los últimos días.

.

Ante la inminencia de una cuota de U$S 730 millones que debería ser abonada este viernes, más otros U$S 370 millones por intereses prevista para el 1 de febrero, el Gobierno quiere asegurarse que habrá un acuerdo de refinanciación. Si el Fondo no da alguna señal en esa dirección, el pago podría suspenderse.

A esta hora las conversaciones entre el gobierno argentino y el @ FMInoticias continúan sin que haya definiciones ni novedades que comunicar. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) January 27, 2022

Por la mañana, Cerruti había brindado su conferencia de prensa semanal, en la que el tema del FMI sobrevoló en muchas de las preguntas. En esa ocasión, la vocera había manifestado que "el Gobierno tiene voluntad de pagar de manera sostenible la deuda" del préstamo contraído por el gobierno de Mauricio Macri. Aunque indicó que defenderán "las jubilaciones, la inversión en ciencia y técnica, y los gastos sociales".

Durante el macrismo, el Fondo otorgó un préstamo de U$S 57 mil millones, aunque suspendió sus desembolsos cuando había girado U$S 45 mil millones. Argentina ya devolvió dos cuotas de U$S 1.800 millones el año pasado y este viernes vence la tercera.