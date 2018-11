Por Roberto Di Sandro

rdisandro@cronica.com.ar

El Decano

70 años en Casa Rosada



Un Comando Unificado de efectivos de seguridad custodiará a todos los presidentes que iniciarán, el 30 de noviembre, el G20 en nuestro país. Integrantes de las Fuerzas Armadas brindarán la estrategia de control de extremo volumen a los mencionados sectores de todo el país que estarán presentes en el operativo. Así lo resolvió el gobierno nacional, en contacto directo con organismos similares de los Estados Unidos y de otros países que comenzarán a instalarse en Buenos Aires en los próximos días. El presidente Mauricio Macri aprobó una serie de medidas junto a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y se decidió encontrarse nuevamente con dicho comando unos días antes del 30 de noviembre, fecha que ha sido declarada feriado nacional. Todo esto se preparó en el ámbito oficial.



De pronto lo insólito, algo que hizo detener a la tecnología periodística, tanto digital como escrita: el Presidente de la Nación pide a Boca y a River que en sus dos encuentros permitan ingresar a los hinchas visitantes, hecho que hace dos años está prohibido por razones de seguridad. La noticia supera todo lo previsto y, sin duda, desvía mucho la atención pública, teniendo en cuenta no sólo esos operativos de seguridad hacia los mandatarios, sino también los problemas tremendos que atraviesa el país en su línea socio-económica, donde los despidos, la falta de trabajo, la inflación, la caída de la industria y muchas otras cuestiones están sometiendo al pueblo a una crisis que nunca se detiene. Trascartón, en este mosaico de salientes decisiones, se suma la de Patricia Bullrich, que al responder preguntas admite que el pueblo puede "andar armado". Alguien dijo "cartón lleno" y al tiempo recordó una nueva contradicción de Macri: Primero dijo que "debe permitirse el ingreso de visitantes" y después, en otro tuit, nada de hablar con los periodistas, apuntó: "Bueno. Eso queda a decisión de los clubes".



En medio de todo esto, Crónica, en su tradicional espíritu de informar al pueblo de todo lo que ocurre sin ocultar nada, impactó con una noticia primicia a través de "Intimidades", en su espacio televisivo del último viernes. Anunció con carácter de primicia una entrevista bilateral de los presidentes de Argentina y Estados Unidos. Se hará en Olivos o en la Casa Rosada y Donald Trump será el único mandatario del G20 que acudirá a uno de esos dos lugares. Macri quiere hablar con él "a solas", se pudo saber. El encuentro se concretará entre el 29 de noviembre y el 1° de diciembre, lapso en que el trascendente círculo de figuras mundiales participará del relevante evento. Hay más detalles de todo lo que Crónica reúne diariamente en su "caminata" informativa por todos los sectores oficiales y más allá de ellos.



Ajuste extremo



En la columna del domingo pasado anunciamos la llegada de una misión del Fondo Monetario para controlar el desembolso que hace la entidad del préstamo voluminoso de 56.000 millones de dólares "y algo más". Ese grupo se entrevistará con el Presidente, en el curso de la semana que se inicia. Vigilará "cada centavo (dólar) y a quien se distribuye", se comentó en esferas autorizadas y serán "varias lupas" las que se metan en el operativo "desembolso". Contaron a este diario que la confianza que "de labios para afuera demuestra el Fondo hacia Argentina", "no impide que en el cerebro de los dadores se controle todo". Como decía Juan Domingo Perón, el hombre "es derecho, pero si se lo controla mejor". Alguien del Fondo alguna vez escuchó esa afirmación y ahora la pone en práctica. Una frase más para este segmento: "El ajuste será cada día mayor el año que viene". Terrorífico.



Pymes, se derrumban



Aumento de precios, despidos, bajo consumo, inseguridad que se acrecienta, caída estrepitosa en la actividad industrial y demás crisis, que abarca a casi todos los sectores, muestra el horizonte para los próximos meses. El dólar baja y los servicios aumentan. A esto se refirió un especialista en pymes. Su nombre es Rafael Eduardo Dahl, secretario de la Comisión de Industria de la Cámara de Lomas de Zamora y fundador de la Cámara de Proveedores de la República Argentina. Le dijo a esta sección: "Las pymes brindan trabajo a 70 por ciento de la población y son piezas clave de la cadena de valor de productos primarios". Tras conversar con autoridades económicas del gobierno, reveló: "Deben existir políticas activas que favorezcan y brinden prioridad al emprendimiento nacional. Es imprescindible para que las Pymes no cierren". Dahl recorre todo el país y consideró que "la situación es bastante crítica".



Gira completa



Ciertos sectores de la Casa Rosada, ligados al Presidente (Círculo Rojo) están preparando una amplia gira de Macri por todo el país. Quizás lleve su gran agenda de trabajo por todos lados y allí presente un programa de acción que mucho tiene que ver con las próximas elecciones. El hombre quiere ser reelegido aun cuando muchas veces desvía respuestas para no decirlo y, sin embargo, sus adláteres no pueden evitarlo. Por ejemplo, hace pocas horas su "contendora" interna, María Eugenia Vidal, dijo que no quiere ser candidata, pero en algunos rincones bien reservados, la simpática dama no deja de sonreírse cuando la mencionan para alcanzar el sillón de Rivadavia. Otra que suma a la palestra de los que puede es Carolina Stanley, la de Desarrollo Social, quien mantiene con el número uno asiduas entrevistas y le informa, bien en detalle, de los problemas que atraviesan sectores olvidados por las autoridades. Justamente en las últimas horas y el sábado mismo en Olivos la mencionada funcionaria informó acerca de diferentes necesidades que le traen los intendentes y asimismo, el ministro del Interior les llevó la lista de intendentes que están solicitando audiencia. Justamente, en las últimas horas Macri recibió a un grupo de ellos, que es coordinado por el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Santiago López Medrano, y otros dirigentes del PRO. Todos los que lo ven o lo van a ver le llevan informes. En la gira que prepara el mandatario llevará todos esos requerimientos.