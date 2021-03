El Gobierno nacional definirá mañana la prórroga de una nueva etapa del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) en el país, y las condiciones en que se cumplirá, aunque se descartó la posibilidad de un cierre de fronteras con Brasil pese a la aparición en ese país de un rebrote de Covid-19 por una nueva cepa del virus, indicaron fuentes oficiales.



Con el foco puesto en la situación sanitaria creada por la pandemia y en el avance de la vacunación, la decisión de la nueva prórroga de la DISPO, cuya actual etapa vence mañana a las 24, será analizada durante un encuentro del gabinete de Salud que se realizará mañana en la Casa Rosada, según dijeron las fuentes.



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, manifestó a la prensa que "no se está evaluando" un cierre de fronteras con Brasil, que viene batiendo récords de muertes diarias por coronavirus, cifras que lo convirtieron en el segundo país del mundo por el número de fallecidos, y subrayó que actualmente hay "muchas restricciones que continúan" para mitigar la pandemia.

Al respecto, Cafiero recordó en las últimas horas que "está suspendido el turismo en la Argentina. Nadie puede venir del extranjero a hacer turismo, no se puede, está prohibido", e insistió en la necesidad de tener "conciencia social" para que los controles preventivos puedan funcionar correctamente y evitar el aumento de la circulación del virus.Por su parte, la directora nacional de Migraciones,, confirmó que se estudian diferentes opciones para reforzar los controles fronterizos en busca de retrasar la llegada de nuevas cepas del coronavirus en el país, y explicó que "hay aproximadamente 7.500 argentinos que se fueron a Brasil y aún no volvieron"."La frontera terrestre está cerrada con todos los países. El único corredor seguro es Ezeiza", indicó la funcionaria en declaraciones radiales, aunque señaló que "todavía no hay ninguna decisión" sobre restricciones de vuelos, y que "se le están planteando las diferentes opciones" al presidentepara adoptar una decisión al respecto.Explicó que "hay que tatar de evitar que las cepas de Manaos y la de California lleguen a la Argentina y haya circulación comunitaria", o cuando menos, "retrasarla" para que "más población esté vacunada. Se están viendo diferentes medidas pero aún no hay nada definido" con respecto de las restricciones que se analizan, ya que "no es una decisión que se toma de un día para otro", advirtió.

Esta semana, a través de una videoconferencia, autoridades sanitarias de la cartera de Salud a cargo departiciparon de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), en la cual analizaron la adopción de controles para los transportistas que ingresen al país, entre otras medidas.Junto con los representantes de salud de las provincias, los funcionarios nacionales evaluaron la posibilidad de adoptar nuevas medidas en las fronteras y desalentar los viajes a zonas con circulación de nuevas cepas de coronavirus, ante el riesgo de una segunda ola de Covid-19 en el país, pero no se discutió la posibilidad de prohibir el ingreso y el egreso de argentinos, según comentaron fuentes oficiales.Las autoridades coincidieron en la necesidad de reforzar los controles de cumplimiento del aislamiento de los viajeros para mitigar el impacto de la introducción cepas de mayor transmisibilidad, como las brasileñas de Manaos y Río de Janeiro, la británica y la sudafricana.El DISPO, por el cual se mantienen cerradas las fronteras terrestres y aéreas con los países limítrofes y de Gran Bretaña, vence mañana a las 24, según lo dispuso el 28 de febrero pasado la decisión administrativa 155/2021 del jefe de Gabinete, quien es el encargado del Gobierno de dictar todas las medidas por la pandemia de coronavirus.