El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que "la intención nuestra es que haya debate, que se pueda ir a fondo, que se puedan respetar las distintas posiciones, es dejar trabajar al Congreso tranquilo". Además, afirmó que el Gobierno apuesta "a que se pueda construir un consenso positivo, sea cual sea la postura".

Consultado sobre un eventual veto en caso de que el proyecto fuera aprobado, el jefe de Gabinete contestó: "Hoy no se analiza eso, en gran parte porque ni subiera hubo debate ni sabemos qué proyecto va a estar por encima de los demás, si hay consenso o no hay consenso".

Dejando en claro su rechazo a la despenalización del aborto, al señaló que “después de haber escuchado el corazón” de sus hijos en la primera ecografía, le “cuesta pensar que eso no es una vida”.

El ministro coordinador afirmó que “es un tema super complejo” para el análisis. “No soy de la idea de blanco o negro, empobrece el debate”, definió.