Así lo anunció el ministro de Transporte, Mario Meoni, quien indicó que es por el aumento de los casos de coronavirus en el AMBA. "Esperábamos empezar con la interconexión entre provincias que no tuvieran circulación comunitaria de COVID, pero dadas las circunstancias de un incremento notorio en la Ciudad, no podemos garantizar que no transportemos el virus desde Buenos Aires hacia algunas provincias", lamentó.