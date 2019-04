Por Gabriela Vulcano

Empujados por el contexto económico, en la Casa Rosada se vieron obligados a abrir el juego para garantizar la pertenencia del radicalismo a la alianza Cambiemos, sin embargo desde la UCR aseguraron que no alcanza con discutir la candidatura a vicepresidente, como insinuaron en el Poder Ejecutivo nacional, sino que además es preciso que haya una mayor injerencia del partido en la toma de decisiones.

Después de una jornada de varias idas y vueltas sobre una eventual reunión entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con la dirigencia radical para la semana próxima -algo que por el momento no está confirmado-, ayer por la tarde hubo un primer encuentro informal entre un puñado de referentes del radicalismo y funcionarios macristas en la cúpula del CCK en el marco de la presentación del libro y documental sobre el ex presidente Raúl Alfonsín a 10 años de su fallecimiento, organizado por la revista Noticias.

"Los problemas de los argentinos no son de la vicepresidenta sino de las políticas que aplicaron desde el Gobierno. Es necesario ampliar el frente", dijo a BAE Negocios el ex diputado Ricardo Alfonsín, cada vez muy crítico de la gestión de Mauricio Macri y enfrentado a la conducción de la UCR, que por estas horas se mostró más que entusiasta con la posibilidad de que en la próxima fórmula de Cambiemos el postulante a vice sea un radical. No obstante, uno de los principales líderes del partido centenario aseguró que "el service a Cambiemos no sirve, si la economía sigue como está".

Por la mañana, Frigerio aseguró que en la administración central están dispuestos "a poner sobre la mesa todos los temas que planteen los socios de Cambiemos", entre ellos debatir el nombre que acompañará a Macri en la fórmula presidencial. Fuentes gubernamentales aclararon que "la intención es discutir varias cuestiones, que trascienden la candidatura a la vicepresidencia. También está en carpeta hablar sobre la toma de decisiones y las políticas económicas", un reclamo que vienen haciendo del radicalismo hace tiempo.

"En un escenario que no sobra nada hay que abrir el diálogo. Eso ayudará a tener alineada a la tropa durante la campaña y descartar cualquier posibilidad de una PASO y terminar con las especulaciones sobre si Vidal puede ir o no por la presidencia", agregaron desde Balcarce 50. Con algo de sorna, un integrante del Gabinete apuntó: "Hay que ver qué pasa si les das a los radicales la vicepresidencia si se ponen de acuerdo ellos".

El referente histórico del radicalismo Jesús Rodríguez manifestó a este diario que es "una buena noticia" la decisión del Ejecutivo nacional de querer profundizar las conversaciones con los radicales y subrayó que "limitar eso al cargo de la vicepresidencia es reducir la magnitud de la discusión". "Hay una etapa distinta que requiere mejoras en el funcionamiento coalicional y de las propuestas", agregó.

A la espera del cónclave que analizan convocar en el Gobierno nacional, casi de manera unívoca, entre los radicales que están más y menos cerca de la Casa Rosada coinciden en que para contener al radicalismo en Cambiemos habrá que abordar algo más que un tema de candidaturas.

"No está en riesgo Cambiemos. El radicalismo está compenetrado con este espacio, aún cuando hay voces disidentes, que no son la expresión mayoritaria", señaló el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, quién como un primer obsequio le llevó a Frigerio -con quien habló por largo rato en el CCK- la firma de 50 de los 70 convencionales de la provincia aseverando su pertenencia a Cambiemos.

" Es una falta de respeto "

El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Sappia, uno de los más críticos de la alianza que el radicalismo mantiene con el PRO, calificó de "tardía" la convocatoria del Gobierno al radicalismo para definir la estrategia electoral de Cambiemos.

"Ahora que el PRO está por perder las elecciones, se acuerda de la UCR", disparó Sappia y, sin alterar el tono duro que mantiene desde hace varios días, remarcó: "La propuesta de la vicepresidencia a la UCR es una falta de respeto, es casi patética; después de ningunear tres años al radicalismo lo llaman porque pueden perder".

En declaraciones a radio Futurock, no descartó que la UCR "rompa con Cambiemos para apoyar a Lavagna". "La alianza Cambiemos cumplió su ciclo vital, hay que salir", reiteró.