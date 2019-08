Desde el Gobierno nacional rechazaron este lunes las declaraciones del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien había aseverado que Venezuela "no es el caso" de una dictadura.



"Yo personalmente no estoy de acuerdo", dijo el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, uno de los voceros oficiales que dialogó con los medios acreditados en la Casa Rosada luego de la reunión de Gabinete que durante esta jornada encabezó el presidente Mauricio Macri. "No es verdad que funcionen las instituciones en Venezuela", opinó el funcionario.



"Las dictaduras tienen un origen no democrático; no es el caso de Venezuela", había dicho el candidato a Jefe de Estado del Frente de Todos en una entrevista periodística. Las otra vocera oficial del encuentro, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, también se refirió al tema.

"La idea de que las dictaduras están planteadas solo en función de si hubo voto popular o no es una mirada bastante pequeña", opinó la funcionaria, que agregó que si un régimen "no funcionan los poderes", se trata de una dictadura.

Y siguió con su enumeración: "Cuando los miembros de la Corte Suprema se tienen que exiliar, y se encarcela a los legisladores. Cuando aquel que tiene una disidencia es detenido por cuestiones políticas, cuando no hay libertad de expresión ni capacidad de generar una oposición en el marco de una lógica democrática, tiene una característica dictatorial".

También opinó que "ha habido un giro bastante importante en el pensamiento de Fernández" sobre el tema. Y señaló que ahora "se acercó más a la posición que tradicionalmente tiene el kirchnerismo de solventar al régimen venezolano".