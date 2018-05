El diputado nacional del Frente Renovador, Marco Lavagna, dijo este domingo que “la crisis es toda nuestra” en referencia al alza del dólar de los últimos días, pero sostuvo qué él personalmente está “confiado en que el Gobierno lo va a poder contener”.



Además el diputado, hijo del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, negó que su padre vaya a ser candidato presidencial del peronismo en su búsqueda de unidad.



La crisis “claramente es toda nuestra”, dijo Lavagna en declaraciones a radio Mitre, aunque consideró que hubo “algún gatillo” que actuó para desencadenarla, que en este caso fue un “cambio en el contexto internacional”.



"No son cosas que pasan de un día para otro, se van acumulando errores durante un tiempo", agregó.

Como economista, contó que la pregunta que todos le hacen es cuánto costará el dólar.



"Confío en que el Banco Central tiene las herramientas para frenar esta corrida, no creo que haya un desboque mucho más grande de lo que se vio", sostuvo.



"Yo soy confiado de que el gobierno lo va a poder contener", repitió sobre el precio de la divisa norteamericana. Pero consideró que “es una clara señal de que el modelo no está funcionando, que la economía necesita un cambio” y pidió “que el Gobierno tome nota”.



"En la medida en que no empiece a trabajar sobre los equilibrios, en particular sobre sus cuentas externas, vamos a volver a ver esto”, analizó.



Consultado sobre su padre, Roberto Lavagna, consideró que si bien “siempre está activo” en materia política, “no va ser un candidato presidencial o de unidad” del peronismo.



También contó que su fuerza, el Frente Renovador, está tratando de armar junto a los también peronistas de Argentina Federal “una fuerza política más de centro, que sea capaz de proponer alguna alternativa” al Gobierno.