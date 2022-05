Carlos Alberto “El Negro” Álvarez, el reconocido humorista cordobés, confirmó que será precandidato a vicegobernador por el Partido Demócrata, que acompaña al diputado libertario Javier Milei.

Álvarez acompañará al interventor del Partido Demócrata, el abogado Rodolfo Eiben, quien apoyó al legislador de La Libertad Avanza en 2021.

El humorista dijo que no conoce personalmente al economista que aspira a ser presidente en 2023: “No lo conozco personalmente a Milei. Mi charla fue con el precandidato a gobernador de Córdoba y él me convenció”, aseguró en una entrevista.

Cuando lo consultaron acerca de su decisión, "El Negro", como popularmente se lo conoce, admitió que decidió incursionar en la política porque “hacen falta otras propuestas” y agregó que “es un puesto más de apoyo”.

Será candidato por el Partido Demócrata en fórmula con Rodolfo Eiben.

En cuanto al líder de la Libertad Avanza, Álvarez reconoció su fuerte carácter: “Milei es bravo. Es un tipo que dice lo que piensa. Por eso está midiendo lo que mide. Hablo con mucha gente joven que está a muerte con él. Estoy decidido pero me da miedo la agresión”.

Sin embargo, dijo tener diferencias en algunas opiniones: "Si hay cosas que no me gustan se las voy a decir" A modo de ejemplo, opinó sobre la libre tenencia de armas y dijo: "Este no es un país para eso. En Estados Unidos tienen una educación diferente".

"Hay ideas que no me cierran. Si me bajan, me bajan", afirmó "El Negro" Álvarez al confirmar su precandidatura.

Recientemente, el humorista reconoció que es antiperonista, y relató que a su padre, que era camarista, y a su primo, que era fiscal, los echaron por no ponerse el luto luego de la muerte de Evita.

“Eso es lo que tengo yo de recuerdo por el autoritarismo y enseñarte la vida de Eva Perón. Con todo respeto, basta. La libertad me gusta a mí”, contó meses atrás.

Tras esta sorpresiva confirmación, la fórmula Eiben-Álvarez será la que competirá en la provincia de Córdoba en las próximas elecciones.

Eib, aseguró: “Por ahora la fórmula es Eiben-Álvarez, pero si aparece una opción que socialmente sea más aceptada, tendremos una conducta madura y responsable con el proyecto político”.