Intendentes peronistas de toda la provincia de Buenos Aires confluyeron anoche en Cañuelas, donde debatieron sobre el nuevo escenario electoral a partir de la fórmula que encabezará Alberto Fernández y tendrá a Cristina Kirchner como compañera de fórmula.

Enorme Honor recibir con @marisafassi en #Cañuelas 45 Intendentes de Nuestra querida Provincia.... Gran esfuerzo de Todos. Nos manifestamos acerca de la institucionalidad y la persecución judicial a @CFKArgentina pic.twitter.com/tppTFyVjtL — Gustavo Arrieta (@GustavoHArrieta) 22 de mayo de 2019

Los más de 45 jefes comunales repasaron la actualidad y no dejaron de lado el tema del día: el inicio del primer juicio oral contra la ex presidenta. El encuentro, pautado el pasado viernes tras una reunión que mantuvieron con el ahora precandidato a presidente, no contó con su presencia ni con la del diputado nacional Máximo Kirchner, ungido por Fernández como armador del espacio provincial.

Con 45 compañeros y compañeras intendentes de la provincia de Buenos Aires nos reunimos en Cañuelas.

Estamos todos unidos y organizados para consolidar una propuesta electoral que permita volver a tener una provincia más justa.#EsConTodos pic.twitter.com/Bs1sScPK99 — Fernando Gray (@fernandogray) 21 de mayo de 2019

Los participantes destacaron la foto de unidad como una reconciliación entre los dirigentes del interior y quienes gobiernan distritos del conurbano, cuyas posturas no suelen ser idénticas. En la primera fila se ve al presidente del PJ provincial, Fernando Gray, al centro, secundado por el local Gustavo Arrieta (a su derecha) y el lomense Martín Insaurralde uno de los aspirantes al lugar de gobernador en la boleta del Frente Patriótico.

#Ahora | Con los intendentes del @PeronismoBA nos reunimos en Cañuelas para seguir construyendo un espacio plural que represente a los que están padeciendo el ajuste en la provincia de Buenos Aires.#EsConTodos pic.twitter.com/Xp6JA21NL9 — Verónica Magario (@magariovero) 21 de mayo de 2019

También en ese lote aparecen los matanceros Verónica Magario y Fernando Espinoza, junto a Francisco "Paco" Durañona, de San Antonio de Areco. El diputado fue uno de los pocos dirigentes que participaron pese a no ocupar intendencia en este momento. Los intendentes publicaron un comunicado destacando su respaldo a la fórmula nacional Fernández-Fernández, y continuaron la búsqueda interna para dirimir quiénes tendrán el control de la birome de candidaturas.

| AHORA �� | Estoy en Cañuelas junto a intendentes de la provincia de Buenos Aires. Estamos #Unidos porque ese es el camino para construir una nueva Provincia.#HayOtroCamino #HayEsperanza. pic.twitter.com/IZM38jEUA3 — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) 21 de mayo de 2019

Si bien esperan una definición nacional respecto de quien lidere la boleta provincial, esperan ser ellos quienes controlen los nombres propuestos para la Legislatura bonaerense, así como los aspirantes a cargos municipales. No sorprendió, asimismo, la ausencia de uno de los favoritos del Instituto Patria para disputar el cargo que en la actualidad ostenta María Eugenia Vidal: Axel Kicillof siguió con sus recorridas, lejos de las reuniones del peronismo.

El debate central se dio entre quienes no ven con malos ojos esa recomendación de Cristina Kirchner y aquellos que la rechazan de plano. "Estamos todos unidos y organizados para consolidar una propuesta electoral que permita volver a tener una provincia más justa", indicó el intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray.

La entrada del SUM (salón de usos múltiples) del Parque Industrial de Cañuelas fue el escenario en el que los jefes comunales posaron para la foto de rigor, tras lo cual comenzó la reunión con el objetivo de conformar una Comisión de Acción Política Bonaerense (CAPB).

Según pudo saber Crónica, no todos los sectores quisieron firmar el texto que exigía que sea un intendente quien dispute la gobernación.