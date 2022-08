Dentro de los distintos respaldos que se van registrando en favor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del pedido de condena de la fiscalía en el juicio el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, el Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) difundió este jueves un documento en el que expresó su "solidaridad" con ella, y convocó a todos los peronistas a "mantenerse unidos, organizados, movilizados y en alerta permanente".



El órgano partidario mantuvo una reunión en la sede partidaria de la calle Matheu 130, en la ciudad de Buenos Aires, de la que participó de manera virtual el presidente Alberto Fernández, titular del PJ a nivel nacional.



En el documento, el partido llamó a "defender la vigencia de una verdadera democracia y de los derechos conquistados, sin persecución de la más importante líder del pueblo argentino".



"El Consejo Nacional del Partido Justicialista expresa su solidaridad con la Vicepresidenta de la Nación, compañera Cristina Fernández de Kirchner, y repudia enérgicamente la persecución política instrumentada por los poderes fácticos a través del Poder Judicial", apuntaron.

En esta línea, se indicó que "se está utilizando el aparato judicial" para darle una apariencia de legalidad y así conseguir "deslegitimar de los procesos políticos de dignificación y defensa de los pueblos".También se denunció que el "mecanismo de lawfare utilizado contra la Vicepresidenta, al igual que sucediera con otros líderes populares latinoamericanos comoen Brasil,en Ecuador,en Bolivia, entre otros, entraña la utilización del aparato judicial con apariencia de legalidad para deslegitimar los procesos políticos de dignificación, soberanía y defensa de los Pueblos de la Patria Grande".Se afirmó posteriormente que "el Estado de derecho se encuentra peligrosamente jaqueado por la acción sistémica de los poderes reales, que inescrupulosamente arman causas judiciales para encauzar penalmente a quienes representan y luchan por lo intereses populares, mientras garantizan la impunidad de aquellos saqueadores que endeudaron el país"."Sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal han decidido ser personeros de los perpetradores de la ignominia, erigiéndose en protagonistas siniestros del circo mediático y judicial que solo logra evidenciar el miedo que le tienen a una mujer sin miedos que no dudó en defender a su pueblo, y las groseras violaciones a los derechos y garantías constitucionales que se consuman en amañados procesos judiciales guionados en los entretiempos de partidos de fútbol y mesas judiciales", consideraron.En esta línea se expresó que ha habido "groseras violaciones a los derechos y garantías constitucionales" de la vicepresidenta durante el proceso judicial " amañado". Se recordó luego que "nuestro movimiento debió resistir la feroz persecución contra sus dirigentes en más de una oportunidad".

Finalmente, se apoyaron las palabras que expresó la vicepresidenta durante su alegato televisivo en el Senado de la Nación el día martes: "Esto no es un juicio contra Cristina; esto es un juicio contra el peronismo".Por otra parte, se resolvió la convocatoria a un plenario del Consejo Nacional del PJ para el próximo martes a las 18 en la misma sede, según consignó el diputado nacional"La sugerencia es que todos los partidos provinciales hagan lo mismo, que el peronismo está en estado de alerta y movilización. La democracia y las instituciones están en peligro porque hay una banda de facinerosos que quiere manejar a la justicia a su antojo", afirmó Gioja a Télam al salir del encuentro.El diputado indicó que aún no hay una fecha de movilización pautada, pero sostuvo que "sí se está planificando algo que tiene que ver con una movilización".De la reunión participó el canciller, quién indicó que se buscará "coordinar las acciones" con la CGT, los peronismos provinciales y locales.Estuvieron presentes también en la sede partidaria la ministra de gobierno bonaerense,; el diputado nacional, la senadora nacionaly el ex intendente de Merlo. A través de la plataforma Zoom, además del Presidente, participaron del encuentro el titular de la AFI,, y el ministro del Interior,

Otras muestras de apoyo de los PJ provinciales

En tanto, el PJ de la provincia de Buenos Aires realiza una reunión en la ciudad de La Plata con el objetivo de emitir un apoyo a Cristina. Voceros partidarios indicaron que en el encuentro se analiza la posibilidad de organizar una marcha en respaldo a la ex presidenta.

El encuentro está encabezado por el diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, en la sede partidaria, ubicada en la calle 54, entre 7 y 8 de la capital provincial.

El secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo para la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, afirmó que "hay que centralizar el estado de movilización en el que está la gente", cuando ingresaba al lugar en el cual se desarrollaba el encuentro.



"Hay que defender no sólo a Cristina Fernández de Kirchner, sino al peronismo y a la democracia. Hay millones de compañeros movilizados para defender este atropello de la justicia", subrayó.



En el encuentro se resolvio realizar un Congreso partidario el próximo 3 de septiembre, y se aspira a que sea la propia Cristina la que se encargue del discurso de cierre.



En tanto, el PJ porteño realiza este jueves un "cabildo abierto" en apoyo a la vicepresidenta, mientras que ese espacio en la provincia de Buenos Aires definirá acciones en respaldo a la expresidenta y el Frente de Todos (FdT) marchará en las ciudades de Córdoba, Rosario y Santa Fe.



Por otra parte, militantes de diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles mantienen por cuarto día consecutivo una vigilia frente al domicilio de la vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta, y aseguraron que allí permanecerán al menos hasta el lunes próximo, cuando definirán los pasos a seguir.