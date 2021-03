El presidente Alberto Fernández consideró durante su discurso inaugural de las sesiones ordinarias que el Poder Judicial de la Nación está en "crisis" y que es el "único poder que parece vivir en los márgenes de la democracia".



"La reforma del Poder Judicial en su más amplias dimensiones es una demanda impostergable de la sociedad", sostuvo el mandatario, ante la Asamblea Legislativa, y añadió: "Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien".

"En la Argentina de hoy hay un fiscal procesado por delitos severos como el espionaje ilegal o extorsión que sigue en funciones como si nada", agregó en referencia a Carlos Stornelli.

Tras señalar en su mensaje ante la Asamblea Legislativa que "el Poder Judicial está en crisis", el mandatario dijo que al fiscal, cuyo nombre no mencionó, "no se le aplica esa doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación" y agregó: " Su poder no es residual, está vigente".

“Asistimos a condenas mediáticas sin posibilidades de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de jueces y demoras inadmisibles que afianzan el clima de impunidad", subrayó Fernández

“Con el propósito de comenzar a revertir esta cuestión, elevé hace un año que modifica el funcionamiento del fuero federal. Aspiro a que la Cámara de Diputados discuta el tema y lo mejore si es necesario”, dijo sobre el proyectó de reforma judicial que envió el Ejecutivo el año pasado.

“Enviaré a este Honorable cuerpo legislativo un proyecto de ley que reformule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, como órgano constitucional que debe optimizar todo el proceso de selección y capacitación de los jueces en la Argentina. Este es un reclamo que la Corte Suprema de Justicia viene sosteniendo hace años”, agregó.

“Quiero anunciarles también que consultaré con los señores gobernadores de nuestras queridas provincias, en aplicación del artículo 125 de la Constitución Nacional, nuestra idea de promover la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”.

“Finalmente, propiciaremos el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal. Estaremos cumpliendo así con una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal”, concluyó.