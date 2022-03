El presidente Alberto Fernández calificó como "atroz" la violación grupal que perpetraron seis pibes contra una joven de 20 años en el barrio porteño de Palermo. Además, el mandatario respaldó a la ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, quien había advertido que "ninguno" de estos casos son "aislados" sino que "responden a la misma matriz cultural".



"En algún lugar anida la idea de que los hombres pueden tener como objeto de divertimento a una mujer; eso es horroroso por donde se lo mire, pero eso pasa. No se puede cambiar la realidad si uno no asume la realidad", planteó el mandatario durante la presentación del ciclo "Nosotras movemos el mundo" en el CCK.

Además, el presidente consideró que a los varones “debería darnos vergüenza que la desigualdad exista en el siglo XXI”, al advertir que esa desigualdad “no se tolera y no nos hace mejores, sino horribles”.

“Si tan machos somos, hicimos este mundo, esto está mal y hay que cambiarlo; asco me da vivir en una sociedad que no acepta la diversidad”, expresó.

.

Violación grupal: ¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta?

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, fue foco de una polémica al referirse a los acusados por la violación grupal a una joven de 20 años en el barrio porteño de Palermo. "No son una bestia, ni una manada, sino tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo”, afirmó la funcionaria.

”Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”, aseguró la ministra en una serie de tuits publicados en su cuenta personal.

En tanto, en declaraciones formuladas a Radio Nacional, Gómez Alcorta reiteró que “la brutalidad y la impunidad con la que este hecho sucedió en un lugar tan concurrido a plena luz del día, lo que hace es marcar una radiografía del ADN de nuestra sociedad”, y agregó: “A pesar de los avances del movimiento, es una radiografía de todo lo que nos falta”.

Sus declaraciones fueron foco de una polémica, por las que personalidades de la oposición salieron a su cruce.