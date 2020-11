El proyecto de Ley de Presupuesto 2021 deberá volver a la Cámara de Diputados luego de que el Senado lo apruebe, a causa de un error registrado en el envío de las planillas anexas, según informó este jueves el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, el oficialista cordobés Carlos Caserio.



El legislador leyó, al final de su discurso de defensa de la iniciativa, una nota remitida por la Secretaría de Hacienda de la Nación a la Cámara de Diputados enviada cinco días después de que fue aprobada el 29 de octubre, en la que advirtieron errores en las planillas anexas del proyecto votado.



“Se ha detectado que el formato del archivo digital ‘pdf’ remitido originalmente mediante el sistema GDE presenta errores tales como ausencia de totales completos, saltos de página, ‘cortes de datos’ y omisión de obras”, señala la misiva dada a conocer este jueves.

No obstante, la comunicación afirma que “la corrección expositiva que se requiere no implica modificación alguna en la asignación presupuestaria de gastos de capital sintetizada en el artículo 1 el proyecto de Ley”.



“Nuestro bloque no hará ninguna modificación ni hará ningún cambio del Presupuesto que viene de Diputados. Solo solicitamos que estas planillas sean incorporadas y, evidentemente, Diputados deberá hacer una breve sesión para ratificar este Presupuesto”, anunció Caserio al cerrar su exposición.

La intención del oficialismo era aprobar el proyecto y convertirlo en ley esta noche, gracias a la mayoría que posee en el Senado y como una señal a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional que están de visita en la Argentina.



Los faltantes de información, según Caserio, “figuraron siempre en la web del Ministerio de Economía, fueron leídas en la Comisión de Presupuesto por la Oficina de Presupuesto del Congreso pero nunca ingresaron”.



“Hoy trabajamos por sistema y nadie más lee los papeles. Pero al haber sido ingresadas en el texto de la ley, por más que estén en formato digital, deben ser incorporadas a este Presupuesto”, sostuvo el senador oficialista cordobés.

