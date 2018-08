Tras la carta de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dirigida al Senado, donde aceptó los allanamientos a sus tres domicilios que dispuso el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos, finalmente hubo quórum para el debate con votación cantada: 67 a favor, 0 en contra.

El polémico artículo segundo quedó tal como lo redactó la comisión, sin incluir las recomendaciones que pidió Cristina en su carta para el juez: un senador presente en los allanamientos, por ejemplo. La decisión fue por 47 votos a favor y 20 en contra.

El tablero que marca la decisión unánime (Hernán Nersesián-Diario Crónica).

La jornada en la Cámara Alta puso de relieve, por otro lado, el panorama de la previa electoral. En los cierres, a cargo de los presidentes de bloque, la senadora de Unidad Ciudadana y el titular de Peronismo Federal, Miguel Ángel Pichetto, se llevaron la atención.

Un cruce que la ex presidenta anticipó en su alocución como “fuego amigo” y al que su rival del justicialismo respondió: “Quédese tranquila que usted va a poder ser candidata en 2019”. “También hay hombres de mi partido -había dicho previamente Cristina- que creen que yo soy el obstáculo para llegar a no sé dónde. Miren, si a mí me partiera un rayo hoy mismo, hay algunos que con el voto popular no llegarían a ningún lado”, fulminó.