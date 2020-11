Diego Maradona siempre mostró su compromiso con la política latinoamericana y su lucha por la soberanía de las naciones contra las decisiones de Estados Unidos. Eso fue lo que enamoró al astro argentino sobre las políticas adoptadas por el kirchnerismo: su lucha contra los "yanquis".

De hecho, en 2005, Pelusa se había subido al Tren del Alba hacia Mar Del Plata en una contracumbre del Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), en el que estuvo acompañado de Evo Morales, Víctor Heredia, el cineasta Emir Kusturica y representantes de Madres de Plaza de Mayo.

Maradona con Fidel Castro.

Al llegar a destino, Diego se bajó del último vagón en donde viajaba con personalidades y periodistas, y se dirigió directamente al estadio mundialista de Mar Del Plata para participar de la protesta contra el ex presidente estadounidense George W. Bush, encabezada por Hugo Chávez.

Maradona en un acto en contra del Alca en 2005.

Desde aquel entonces, su política se alineó con Néstor y Cristina Kirchner. Así, su lado de la grieta quedó bien definido. El día en que velaron al ex presidente, Maradona había sostenido que el mandatario fue siempre "un luchador y batallador que se pelea con Estados Unidos". "Perderlo es terrible. Argentina perdió un gladiador. Un hombre que se la jugó siempre, que nos sacó del pozo y que era respetable en todo", había declarado Diego a la prensa hace diez años.

Por otro lado, lo comparó con el Che Guevara, a quien consideró siempre su ídolo, porque los dos se la "jugaron por sus ideales". "Néstor tenía muchas cosas del Che Guevara", remarcó.

Autodefinido como "soldado peronista" Maradona también defendió siempre a Cristina Fernández de Kirchner, quien hace unas semanas lo había llamado por su cumpleaños número 60.

“Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita, y yo fui, soy, y seré siempre peronista. Y esto no debería ser un problema. El problema es la intolerancia que nos plantaron. Por eso, Feliz Día de la Lealtad Peronista. Todo mi apoyo a Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Martín Guzmán, Axel Kicillof y Ginés González García, los banco a morir. Y seamos tolerantes, argentinos. Mantengamos la pasión por nuestras convicciones, sean las que sean, pero con respeto”, había escrito Diego en sus redes sociales el Día de la Lealtad.

"Pelusa" se había reunido con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en febrero pasado, cuando salió al balcón para saludar a los maradonianos que se agolparon en la puerta del palacio presidencial. En un grito de pasión y política en la Plaza de Mayo el astro argentino vociferó : “No vuelven más. Volvimos. Que Macri se vaya a vivir a Tailandia”, gritó Maradona. Y la gente le contestaba: “Macri la tiene adentro”.

Maradona en Casa Rosada a principios de año.

El enfrentamiento de Diego con el ex presidente Mauricio Macri se enmarca en las declaraciones del Diez, cuando opinó que el ex mandatario debería "ir a la cárcel con todos sus secuaces”. Además, destacó que “hay un montón de amigos suyos (de Macri) que se han hecho millonarios y no figuran en ningún diario, canal de televisión o radio”, con respecto a las acusaciones hechas por Juntos por el Cambio hacia Cristina Kirchner.

"Es increíble que Macri, después de engañar durante cuatro años a los argentinos, ahora engañe también a la FIFA. Aquí solo dejó hambre y miseria", escribió Maradona en su cuenta oficial de Instagram a principios de año, cuando el mandatario fue nombrado en un cargo en la máxima organización del fútbol mundial.

Así, la posición política que adopt. Diego Maradona siempre fue clara y su lado de la grieta bien definido. Como dijo él, un eterno "soldado peronista".