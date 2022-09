En la segunda jornada de alegatos de defensa de Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, aseguró este martes que la fiscalía hizo un "intento desesperado" para mantener la acusación que tenía "certificado de defunción". Y en esa línea, denunció que se falseó prueba y se introdujo el supuesto plan "limpiar todo" en base a llamados de otro acusado, José López.

Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal 2, Beraldi sostuvo que la ex jefa de Estado "no aparece directamente en ningún mensaje; no hay ningún mensaje que surja de la doctora Fernández a ninguna de estas personas".

Así las cosas, el abogado defensor se refirió a mensajes y llamados del teléfono celular del ex secretario de Obras Públicas surgidos de una pericia hecha en otra causa penal, la que se le siguió por enriquecimiento ilícito y que el Tribunal Oral Federal 2 aceptó incorporar como prueba al debate por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz.

Según el análisis de Beraldi, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hicieron "un intento desesperado de tratar de darle una nueva vida a la acusación de asociación ilícita que había recibido una partida de defunción en el desarrollo de este juicio", en referencia al plan que la fiscalía presentó como "limpiar todo" en su alegato final.

Beraldi negó que haya existido una reunión en Santa Cruz el 30 de noviembre de 2015 entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Según la fiscalía, ese día el encuentro fue para emprender el plan “borrar todo”; esto es, todo rastro de haber sido favorecido el empresario por la entonces mandataria con licitaciones por obra pública vial.

El abogado defensor recordó, en primer lugar, que el fiscal Luciani había señalado que el avión presidencial TANGO 01 ese 30 de noviembre había realizado un vuelo rasante en Santa Cruz. Según Beraldi, eso había sucedido el día anterior y no cuando lo había apuntado el fiscal Luciani en su alegato.

Luego, Beraldi aseguró que ese 30 de noviembre de 2015, la entonces presidenta no estuvo en Santa Cruz sino en la provincia de Río Negro. En ese sentido, mostró imágenes de una acto político que realizó en la ciudad de Bariloche.

"La verdad, tarde o temprano, sale a la luz y hay que tener el compromiso para buscarla. Y nosotros lo tuvimos. Por eso, esta acusación calumniosa fracasó de manera terminal", resumió Beraldi en su alegato.

La ex jefa de Estado, vale recordar, enfrenta un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales, como supuesta "jefa" de asociación ilícita y administración fraudulenta.