El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, denunció en el Consejo de la Magistratura que el camarista Gustavo Hornos ocultó sus entrevistas con el expresidente Mauricio Macri cuando el letrado pidió su recusación ante la sospecha de contactos de los magistrados con el Poder Ejecutivo.



Beraldi recordó en su presentación que el 15 de mayo de 2018 solicitó el apartamiento de Hornos, y de su colega en la Cámara Federal de Casación Eduardo Riggi, en la causa contra Cristóbal López y Fabián De Sousa por presunta defraudación al Estado.



La motivación, según explicó el abogado en su denuncia ante el Consejo, fue la profusión de “irregularidades” y la versión en distintos medios de que los magistrados habían mantenido “contactos previos” con funcionarios del gobierno anterior.

“ Es necesario tener presente que el exPresidente Macri había mostrado un particular interés en la situación judicial de mis defendidos, López y De Sousa, manifestando que se sentía ‘indignado’ no solo porque los nombrados habían sido excarcelados, sino también porque le molestaba que en la causa se dispusiera un ‘cambio de carátula’”, señaló el letrado en la presentación radicada el pasado lunes a última hora.



"Pocas semanas después de estas manifestaciones públicas del ex presidente Macri -completó Beraldi-, los jueces Hornos y Riggi suscribieron una resolución en sentido idéntico a lo que reclamaba el entonces titular del Poder Ejecutivo Nacional”.



Recordó también el defensor que en ese momento solicitó como medida de prueba que se constataran los ingresos y egresos a Casa Rosada y Olivos y que ese pedido fue rechazado “in limine” por el mismo magistrado que hoy se conoce mantuvo al menos seis encuentros con el entonces presidente Macri.

“La maniobra de Hornos, con el aval de Riggi, rechazando in limine su propia recusación, impidió que la incidencia tuviera un trámite procesal normal, el cual hubiera conducido a que quedara al descubierto la relación que, al menos Hornos, venía manteniendo con el Presidente Macri”, concluyó el penalista.



La presentación de Beraldi ante el Consejo apunta a introducir un “ hecho relevante” en la investigación por la denuncia presentada contra Hornos por el ministro de Justicia, Martín Soria.



Además de adjuntar como anexo su recusación a los dos jueces, Beraldi solicitó que, oportunamente, se “suspenda a los magistrados denunciados y se formule acusación en su contra ante el jurado de enjuiciamiento por la causal de mal desempeño”.