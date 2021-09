"Esperaron demasiado tiempo", dijo Chiche Gelblung en relación a decisión que tomaron los ministros que conforman parte del Gabinete de Alberto Fernández, quienes en las últimas horas presentaron sus renuncias.

La medida de los funcionarios llegaron después de la dura derrota sufrida por el Frente de Todos en las PASO 2021. "Cuando te meten una piña de nocaut tenés que tomarte cuatro o cinco minutos para entender qué pasó", remarcó el presentador de Crónica HD.

Al mismo tiempo, Chiche planteó: "La economía era un tema central -en las elecciones-, no la vacuna ni la pandemia". "El Frente de Todos implosionó. La colación está hecha trizas. No detectar que esta bronca no iba a traducirse en votos es una falla del Presidente".