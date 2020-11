La carta de los senadores del Frente de Todos, enviada este domingo al Fondo Monetario Internacional ( FMI), tiene como objetivo "marcarle la cancha" al organismo financiero sobre "las condiciones o el ajuste brutal" que pretende imponer a la Argentina en la renegociación del deuda, analizó Ernesto Hadida, periodista de Crónica y Bae Negocios.

El bloque de legisladores de la Cámara Alta dirigió una misiva a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con "33 puntos que son claves para explicar lo qué pasó y cómo se tomó la deuda", indicó el periodista en diálogo con Crónica HD.

En ese sentido, destacó que "es una carta que tiene una influencia muy fuerte en esta política que tiene la Argentina de no dejarse apretar por el FMI", ya que el documento tiene como objetivo "ponerle una barrera a los pedidos" de ese organismo.

"La Argentina va a salir del préstamo que había pedido Mauricio Macri, el famoso 'stand by', que no tiene condicionamientos, para ingresar a otro tipo de renegociación de la deuda, que se llama 'Facilidades extendidas', que le imponga más condiciones. - explicó Hadida- El Senado se ataja y le marca la cancha al FMI, para decirle que en esta nueva renegociación de la deuda no van a permitir que le impongan condiciones ni un ajuste brutal".

En algunos puntos de la carta, resaltó el periodista por otro lado, refieren a la relación entre Macri y la ex directora del FMI Christine Lagarde, a quien responsabilizan, sin nombrarla, de "incumplir con las normativas del Fondo, por ejemplo, la de prestarle plata a un país que lo usé para la fuga de capitales".

"Destaca con claridad la carta cómo fue la toma de deuda" por el ex presidente, dijo Hadida y en ese sentido, considero que el documento "prácticamente señala que lo de Macri puede ser leído como una estafa".

La influencia del Papa Francisco y el visto bueno de Cristina

"Esta carta le gustó mucho a (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner, la vio y es de la pluma de José Mayans, el titular del senado del Frente de Todos", detalló Hadida.

Al final del documento, remarcó el periodista, hay una cita al Papa Francisco, una figura "central en la renegociación" y con "excelente relación" con Georgieva, actual directora del Fondo: "No se puede pretender que las deudas sean pagadas con sacrificios insoportables"

El número 33 de los puntos de la carta, además, tiene que ver con la edad de Cristo. "La Argentina usa esta carta como fundamento de su defensa ante posibles ajustes", concluyó Hadida, en su análisis.