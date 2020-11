Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado comenzará hoy a debatir en comisión el proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas, que busca recaudar $300.000 millones para volcar a planes productivos y sanitarios en el marco de la pandemia de coronavirus.

La intención del oficialismo es darle dictamen para que la iniciativa esté lista para ser tratada en el recinto de sesiones lo antes posible. La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta pondrá a consideración de los legisladores desde las 15 el texto que llega de la Cámara Baja.

"Vamos a ingresarlo a la comisión. No creo que lo dictaminemos inmediatamente. Nos vamos a tomar un par de días. Queremos escuchar a todos", aseguró el presidente de la comisión, el peronista cordobés Carlos Caserio, en declaraciones a la agencia Télam. El senador nacional agregó que "la idea es darle dictamen cuanto antes", aunque reconoció que "hay que estudiarlo".

"No sé si vamos a hacerle algún cambio. Si lo consideramos necesario, lo haremos. No tenemos ningún impedimento en mejorar el proyecto", destacó Caserio. Por otro lado, Caserio destacó que "si el proyecto es dictaminado la semana próxima, no estará listo para ser debatido en el recinto hasta la otra", en una hipotética sesión dentro de una prórroga de las sesiones ordinarias y en un eventual llamado a extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo nacional.

Oposición

Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto, adelantaron que no apoyarán la medida del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, repitiendo el comportamiento de sus pares de la Cámara de Diputados. "Esta es una gran cortina de humo para hacerse los solidarios mientras eliminan el IFE", cuestionó la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado y agregó que "demuestra un gran sesgo antiempresa".

La iniciativa alcanza a las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos y tiene como objetivo recaudar $300.000 millones para volcar a planes productivos y sanitarios. El proyecto alcanzaría a menos de 10.000 personas, según la AFIP, es decir 0,8% del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales.