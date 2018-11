Con la firma de dictamen y el acuerdo sellado entre el oficialismo y senadores del interbloque justicialista y de otros espacios opositores, el miércoles próximo el Senado se encamina a sancionar el Presupuesto 2019 y el paquete de leyes fiscales. En un plenario en el que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó los consensos alcanzados con buena parte de la oposición para avanzar en la aprobación de las leyes económicas, consideradas indispensables para la gestión del gobierno. Cambiemos y senadores de los bloques que negociaron el acuerdo, reunieron 9 firmas de legisladores, sobre los 17 que integran la comisión de Presupuesto, encabezada por el macrista Esteban Bullrich.

Como parte de las negociaciones encabezadas por el propio Frigerio, que incluyó la participación del presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo y del titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, se acordó modificar el proyecto sobre el impuesto a los Bienes Personales.

La iniciativa para excluir del gravamen a los propietarios de una única vivienda familiar de hasta 18 millones de pesos. En medio de la presentación del ministro del Interior, se planteó una discusión entre Miguel Ángel Pichetto y el senador justicialista José Mayans, sobre el debate pendiente en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU), que eliminó el Fondo Federal Solidario.

El senador formoseño objetó la posibilidad de que se convoque para el próximo miércoles a una sesión especial, lo que impediría abrir el debate por el polémico DNU, que la oposición dura pretende derogar en ambas Cámaras del Congreso. Para el jefe del interbloque de senadores justicialistas, "algunos gobernadores se compraron el traje cubano de la revolución", objetando así que los reclamos no se hubieran planteado en la Cámara de Diputados.

"A mí no me lo dijo, se lo dijo a los gobernadores. Yo soy peronista, profundamente cristiano y profundamente humanista. No tengo nada que ver con la Revolución Cubana", replicó Mayans, quien este miércoles dijo que "hay mucho enojo" en el bloque. Sin embargo, dijo que "todavía no definimos el tema", cuando fue consultado en la Radio AM530 sobre la posibilidad de ruptura en el principal bloque opositor del Senado.