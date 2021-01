Aunque todavía no pasó ni la primera mitad de enero, el hecho de que en 2020 casi no hubo clases presenciales en la Argentina hace que esté plenamente instalada la discusión sobre cómo comenzará el próximo ciclo lectivo, que en casi todo el país está previsto para el lunes 1° marzo y que en las Ciudad de Buenos Aires las autoridades locales quieren que sea el miércoles 17 de febrero.

Ya desde fines del año ultimo, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se fijó como objetivo que en 2021 la presencialidad en las aulas "pase a ser la norma", y que en todo caso las clases virtuales sirvan para complementar durante los días de la semana en que a cada alumno le toque quedarse en casa. Está asumido que la continuidad de la pandemia de coronavirus obligará -al menos durante los primeros meses del año y a la espera de que la vacunación permita alcanzar la "inmunidad de rebaño"- a que los cursos se subdividan en grupos o burbujas de hasta diez alumnos, con lo cual los chicos podrán ir a los colegios entre dos y tres días por semana.

El sostenido aumento de casos de Covid-19 registrado en las últimas semanas le agregó incertidumbre al panorama educativo. "Son momentos de enorme complejidad”, reconoció Trotta, por lo cual consideró que será fundamental “generar consensos” con los sindicatos docentes para permitir finalmente que los alumnos vuelvan a las aulas.

Del lado gremial, la respuesta del sector más reticente llegó de parte del secretario gremial de Ctera y adjunto de UTE, Eduardo López, quien se refirió concretamente a la situación en Capital Federal y dijo que “no se sabe si van a empezar las clases el 17 de febrero” y que “todo indica que no”. Como sustento de su postura, recordó si se guían por “los indicadores de los semáforos del ministerio de Educación” sobre la pandemia “ni se tendría que estar discutiendo” la idea de la presencialidad en las aulas.

Recuérdese que el años pasado, otro dirigente sindical que lidera Suteba y también integra la conducción de Ctera, Roberto Baradel, había planteado como idea general que "los docentes volveremos a las aulas una vez que esté la vacuna".

En cuanto a la vacunación del personal docente y no docente, Trotta indicó que en total oscila en 1.300.000 personas, y que la intención del gobierno es comenzar con la campaña durante febrero próximo, cuando comiencen a llegar partidas grandes de la Sputnik V.

Necesidades sociales y pedagógicas

Más allá de que un progresivo regreso físico a las escuelas, además de lo que representa para los chicos, permite ir normalizando también la vida en los hogares y el ritmo laboral de los padres, en el aspecto netamente educativo se apuesta a que sirva también para recuperar parte de lo que indudablemente se perdió el año pasado en cuanto a la transmisión de conocimientos y contenidos escolares. De hecho, Trotta planteó como objetivo que los alumnos “transiten los aprendizajes de este año y adquieran los pendientes del 2020″. El esfuerzo pedagógico que implicará esto también para los docentes se combinará inevitablemente con la "maximización de los cuidados" sanitarios. "No hay un manual que que muestre un camino único”, refirió el funcionario, como adelanto de que seguramente habrá muchos obstáculos a sortear todavía, pero insistió en que "toda la Argentina, con los cuidado necesario, está preparada para clases presenciales".

En contraposición, el sindicalista López se basó fundamentalmente en el aspecto sanitario: “¿Qué dicen los indicadores? Que si la curva crece no tiene que haber clases; que si hay más de 150 contagiados cada 100.000 habitantes no tiene que haber clases y tenemos 500 contagiados cada 100.000. ¿Qué dice la positividad de Nueva York, no de Ctera? Que si hay más de un 4% de positividad de los test no tiene que haber clases y en Capital es del 40%. En todos los términos el semáforo da rojo”.

Pedir presencialidad a través de Zoom

A todo esto, algunos de los principales referentes de la coalición opositora, Juntos por el Cambio, reclamaron por la vuelta de las clases presenciales, aunque con la particularidad de que lo hicieron en una de sus periódicas reuniones por videoconferencia. Eso fue aprovechado por López para marcar la contradicción que en principio implica pedir presencialidad "a través de Zoom".

De todos modos, hay que señalar que además de UTE, en la ciudad de Buenos Aires hay otros 15 gremios docentes, por lo que se estima que en varios colegios, sobre todo de gestión privada, el 17 de febrero de alguna manera comenzará el dictado de clases presenciales. Sobre todo porque existen múltiples experiencias en otros países en las que se pudo instrumentar cierta habitualidad en el regreso a las aulas. También en algunas provincias argentinas se logró eso en algunos meses de 2020. Todos los sectores deberán poner su parte y también comprensión hacia las otras partes y así entre todos ir encaminando la situación general.