La sesión de Diputados en la que el proyecto de reformas a las jubilaciones de privilegio obtuvo media sanción estuvo envuelta en una polémica por la presencia del ex gobernador Daniel Scioli, quien fue anunciado como embajador en Brasil.

Desde la oposición advirtieron que el acto era "inválido" debido a que se conformó con la presencia de "un miembro del Poder Ejecutivo", ya que fue designado como embajador de Brasil y ya tiene acuerdo del Senado" para ello.

Sin embargo, Scioli no puede asumir la embajada en Brasilia hasta que lo nombren embajador. La Constitución, en su artículo 99 inciso 7 establece que el Presidente nombra a los embajadores con acuerdo del Senado, pedido que ya fue otorgado por la cámara Alta.

.

Por su parte, la periodista María O'Donnell escribió un tweet en el que cuestionó la presencia de Scioli y la calificó como “un papelón”.

Sin embargo, minutos después se rectificó. “Nobleza obliga: tiene acuerdo del Senado, pero no salió el decreto del PE de su designación ni presentó cartas credenciales, aunque ya empezó a actuar como embajador ante Brasil”, posteó.

Durante la mañana del viernes, el ex gobernador y la periodista dialogaron al aire de Radio Metro y Scioli remarcó: “Todavía soy diputado. No soy embajador. No hay decreto de designación”.

“Hubo un acuerdo en el Senado y se realizaron gestiones con Bolsonaro”, replicó la conductora, a lo que el diputado le contestó: “Usted lo ha dicho. Soy el futuro embajador”.

“Me gustan las transiciones, no me gusta improvisar. Para estar desde el primer día preparado para cumplir esta enorme responsabilidad de contribuir a la recuperación del país”, añadió Scioli.