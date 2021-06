Nicolás Avelluto, de 28 años, hijo del ex secretario de Cultura durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, fue hallado muerto el sábado a la noche en su departamento en Quesada al 2600, en el barrio porteño de Núñez.

"Quiero agradecer todos los mensajes de amor a Nico y de acompañamiento a nuestra familia y a mí. Mi dolor es infinito pero cada mensaje es una caricia en el alma. Gracias a los que pensamos parecido y a los que piensan diferente por tanto cariño. Gracias de todo corazón", tuiteó Avelluto tras conocerse la muerte de su hijo.

Según el parte policial, el joven "fue hallado por su madre, recostado en la cama en posición decúbito ventral" (boca abajo).



Fuentes judiciales informaron a Télam que "aparentemente el joven no atendía el teléfono, por lo que el familiar se acercó y abrió con su llave, entró al departamento y lo encontró fallecido en la cama. Llamó a la policía y la unidad criminalística determinó que no había signos de violencia, ni de robo ni nada por el estilo. Tampoco había indicio de suicidio".



Para determinar las causas de la muerte "ahora se espera la realización de la autopsia entre este lunes y el martes; no se hizo hasta el momento debido al protocolo de Covid-19", explicaron las fuentes.



La comisaría que intervino es la 13 B y la causa radicada en el Juzgado Correccional 3 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del juez Gabriel Omar Ghirlanda.

¿Quién era Nicolás Avelluto?

Militante de los reclamos de derechos para la diversidad sexual, el hijo del exfuncionario macrista también fue un amplio difusor del reclamo de aparición con vida de Tehuel De La Torre, el joven que permanece desaparecido desde el 11 de marzo último.

Por estas horas, las redes sociales se llenaron de imágenes de Nicolás en distintas manifestaciones por la ampliación de derechos, desde el reclamo de legalización del aborto hasta el apoyo a los pueblos originarios, entre otras.

El año pasado, Avelluto también trabajó como voluntario en los vacunatorios de la Ciudad de Buenos Aires para asistir a los adultos mayores.

Nicolás Avelluto durante las manifestaciones a favor del aborto legal-

"Nico, nuestro amigo y compañero, de Posdata y de la vida. Al que conocimos en la calle sacando fotos y que nunca dejó de estar en cada lugar que podía y lo llamaban", escribió Nazareno Roviello, periodista y amigo del joven, con una serie de fotografías suyas a manera de homenaje.



"Despedimos a una persona inocente que no tenía más que bondad para interpretar la vida. Un niño, con una cámara, ganas de cambiar el mundo y esperar el finde para ir a ver a Tigre", agregó el periodista, quien enfatizó el rol que Avelluto cumplió en la campaña por la ley de aborto legal, seguro y gratuito.



"Hijo, hermano, amigo. Con dolor despedimos a un gran compañero, sabiendo que la vida no le dio lo que merecía. Con alegría de que va a ser recordado por mañas tan divertidas como agotadoras, como una persona que daba al que necesitaba", remarcó.

Falleció Nicolás Avelluto.

Esa es la noticia que nos toca compartir hoy.

Nico, nuestro amigo y compañero, de Posdata y de la vida.

Al conocerse la triste noticia, cientos de dirigentes de todo el arco político le dedicaron sentidos homenajes y manifestaron su apoyo a la familia. El presidente Alberto Fernández expresó su "profundo pesar" por el fallecimiento y sostuvo que "duele mucho la muerte de un joven".



"Con enorme pesar he sabido del fallecimiento de Nicolás Avelluto. Duele mucho la muerte de un joven. Quiero transmitirle mi profundo dolor a sus padres, hermanos y a todos los que lo han querido", manifestó el mandatario en su cuenta de Twitter.

También hizo lo propio el expresidente Mauricio Macri: "Un dolor inmenso por el fallecimiento de Nico, el hijo de Pablo Avelluto. Querido Pablo, no hay palabras para una pérdida semejante. Te acompaño a vos y a tu familia en este momento devastador. Mi abrazo más fuerte", fue el mensaje que publicó el expresidente.

"Muy triste noticia la muerte de Nicolás Avelluto, en cada movilización él estaba con su cámara. Se lo va a extrañar", publicó en Twitter la exdiputada y dirigente de izquierda Myriam Bregman, lo que refleja el compromiso que tenía el joven con las causas populares.

La abogada María del Carmen Verdú, de la Correpi, tuiteó: "Querido Nico Avelluto, te voy a seguir viendo atrás de cada cámara, en todas las marchas y conflictos, con tu sonrisa y el abrazo que nunca faltaba".

"Muy triste la muerte de Nicolás Avelluto. Joven, comprometido y excelente fotógrafo, muy querido por quienes lo conocieron. Un abrazo y mi cariño a su familia", tuiteó la legisladora porteña del Frente de Todos Claudia Neira.