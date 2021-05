La provincia de Buenos Aires busca incentivar a los intendentes bonaerenses para que refuercen los controles sobre las restricciones sanitarias y desde ayer el dinero de las infracciones -que podrían superar los 4 millones de pesos- irá "íntegramente" a los municipios.



Así lo confirmó hoy a Télam el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, quien resumió la intención del Gobierno provincial: "Esto va a hacer que las personas que no lo entienden con las neuronas, lo entiendan con el bolsillo".



De esta manera, Bianco se refirió al sistema de multas vigente que pena con hasta 500 sueldos mínimos -unos 4.300.000 de pesos- para quienes no cumplan con las disposiciones por la pandemia. El dinero recaudado por las infracciones irá a un fondo provincial -ya que en rigor los municipios no pueden cobrar la multa- y desde ahí serán girados a los intendentes.

Según se desprende del decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof establece que "los recursos equivalentes a lo que los municipios recaudaren como consecuencia de la aplicación de dichas multas", por violar las restricciones sanitarias, integrarán el “Fondo Municipal por infracciones a la normativa Covid-19”, y serán distribuidos entre los intendentes, "asignándose a cada distrito, de manera mensual, el monto de lo que hubieren recaudado".Así, dice el texto del decreto, "una vez que hayan adherido se les habilitará a través del Sistema Integrado de Emisión y Pagos No Impositivos (SIEP) un usuario para la gestión del trámite correspondiente a la emisión de las boletas de pago de las multas que aplicaren".

Bianco recordó que el Decreto 1 de enero pasado vinculó la norma Covid-19 a uno del año 1977 que establecía que la provincia puede imponer multas por incumplimiento de normas sanitarias."Es para multar ante la falta de uso de barbijos, realización de fiestas clandestinas, incumplimiento de horarios, aglomeraciones o cualquier falta a las medidas vigentes", graficó el funcionario.

En ese marco, Bianco contó que "algunos municipios adhirieron y ya empezaron a hacer multas, por ejemplo, en fiestas clandestinas".Sostuvo que luego de clausurar esos espacios, los agentes municipales labran un acta a los organizadores, que posteriormente deben hacer un descargo en la comuna."Si el municipio decide que la multa corresponde, les da luego una boleta de pago y la persona la abona. Nosotros creamos este fondo, para que ese dinero vaya en su totalidad a los municipios. A fin de mes vamos a tener los fondos cobrados en las cuentas de la provincia y se los vamos devolver a cada distrito", aseveró e indicó que trata de fondos "de libre disponibilidad".