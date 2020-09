El diputado nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe José Núñez dio positivo de coronavirus esta mañana. El legislador había participado de la polémica sesión de la semana pasada en la Cámara Baja en la que el oficialismo y la oposición discutieron por la prorroga del protoco para debatir de forma remota.

"Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Hasta el momento no presento ningún síntoma y estoy tomando todas las precauciones y medidas de aislamiento recomendadas. Gracias a todos por sus mensajes", escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

El diputado José Núñez anunció que tiene coronavirus.

El martes pasado, Núñez defendió a través de sus redes sociales la postura de su interbloque de retomar las sesiones presenciales en el Congreso. Luego de horas de discución, el oficialismo y el resto de los bloques aprobaron la continuidad del sistema mixto, con algunos legiladores en la Cámara y otros conectados remotamente.

En ese momento, los integrantes de Juntos por el Cambio, entre ellos Núñez, se retiraron del recinto , mientras que el resto del el cuerpo aprobó las leyes de auxilio al Turismo y la aumenta las penas a la pesca ilegal.

José Núñez defendiendo las sesiones presenciales en Diputados

Además del oficialista Frente de Todos, tanto los gremios parlamentarios como un informe médico del cuerpo habían advertido sobre el riesgo de realizar sesiones presenciales en la Cámara baja en medio de la pandemia.



Hasta el momento, los legisladores que ya se contagiaron son los oficialistas Gisela Marziotta, que dio positivo por segunda vez, Federico Fagioli, Walter Correa y Carlos Selva, el radical Miguel Bazze y el macrista Julio Sahad, todos ellos ya recuperados.

