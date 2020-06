En la marátonica sesión del jueves, Julio Sahad dijo presente. Finalizó el día y se volvió para La Rioja, su provincia. Al llegar se realizó el hisopado, como las anteriores veces, pero con resultado distinto. "Me confirmaron el diagnostico de COVID-19 positivo", dijo.

A raiz de su anuncio en las redes sociales, el personal médico del Congreso agilizó el protocolo para intentar reconstruir con quienes estuvo en contacto el diputado riojano. Para ello analiza las imágenes de las cámaras de seguridad.

"Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo", escribió Sahad en su cuenta personal. Según el diputado, "siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo".

El diputado Sahad participó de la sesión de manera presencial: dio positivo.

"Esta vez -dijo en Twitter- no fue la excepción, llegue el día sábado y me trasladé hasta el hotel para que me realicen el hisopado".

La noticia pone en duda el futuro cercano del recinto. Para mañana Sergio Massa, presidente de la cámara, se reunirá virtualmente con los presidente de los bloques para analizar la agenda de los próximos días. No se descarta que baje la frecuencia de la actividad parlamentaria.

"Agradezco a todos los que me escribieron con preocupación. Estoy bien, no tengo ningún síntoma, estoy cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes", señaló Julio Sahad, diputado por Juntos por el Cambio.