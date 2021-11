El dólar informal cedió $7 en su cotización y se negociaba este viernes a $200 por unidad, con lo cual revirtió prácticamente el alza registrada de los últimos cinco días previos a la jornada electoral, con un aumento de 0,5% en el balance semanal.



En tanto, el Banco Central (BCRA) vendió US$ 290 millones para abastecer la demanda del sector donde operan bancos y empresas.



El mercado de cambios registró el mayor volumen de operaciones desde diciembre de 2019, por más de US$ 950 millones, influenciado por la proliferación de rumores sobre posibles modificaciones en el esquema de cambios.



A pesar de la posición vendedora de esta última semana en torno a los US$ 630 millones, en el acumulado del año, el Banco Central mantiene una posición compradora de US$ 6.000 millones.



En este sentido, "no hay en el Gobierno ninguna discusión respecto" de una posible corrección cambiaria y se ratifican las metas reflejadas en los presupuestos de este año y el proyecto de 2022", según confiaron fuentes oficiales.

La oferta también reaccionó postergando operaciones, que se deberán canalizar en la próxima semana, y este escenario de presión se registra en la antesala de cada proceso electoral.



En los cinco días previos y los cinco días posteriores a los comicios legislativos del 2013 la autoridad monetaria debió vender US$988 millones; mientras que en las presidenciales del 2015 se desprendió de US$2.865 millones.



En los comicios de medio término de 2017 -que ganó el entonces oficialismo de Cambiemos- el BCRA vendió US$1.490 millones; en la votación presidencial del 2019 vendió u$s3.091 millones; y en los cinco días previos a las elecciones legislativas del 2021 el BCRA ya lleva vendidos US$1.040 millones.



Por su parte, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" se negoció con un descenso de siete pesos, a $200 por unidad, con lo que en los últimos cinco días aumentó un peso (0,50%).



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) y el MEP avanzaron 0,4%, a $ 184,08, y a $ 184,08, respectivamente.

A cuánto cerró el dólar oficial





En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de cinco centavos respecto a su último cierre, en $ 100,22, mientras que en la semana avanzó 28 centavos (0,28%).



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 137,57 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 174,60.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 952 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por 504 millones de dólares y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1273 millones.