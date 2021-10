Elisa "Lilita" Carrió, ex diputada y referente de Juntos por el Cambio, denunció que dirigentes de su coalición política están "negociando detrás" suyo para cambiar al presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, Carrió denunció que miembros están "negociando" para llevar a Ricardo Lorenzetti a la presidencia de la Corte y les exigió que "se tienen que comprometer a no traicionar al electorado" después de que pases los próximos comicios legislativos, a realizarse el 14 de noviembre en el país.

" Juntos por el Cambio se tiene que comprometer a no traicionar al electorado. Pido mucha solidez, mucha responsabilidad, menos disputa interna por el cargo a dos años y estar siendo más responsable por lo que pasa ahora, mañana, enero, febrero, marzo", enfatizó la referente de la Coalición Cívica.

En una entrevista con LN+, Carrió advirtió que "cuando pasa algo, la que está mirando desde hace dos semanas como parar a Ricardo Lorenzetti al frente de la presidencia" es ella.

"Mientras hay otros de Juntos por el Cambio que negocian detrás mío para que esté Lorenzetti", agregó "Lilita", al tiempo que expresó que "la gente no solo quiere que ellos no estén, quiere una condición moral con dirigentes decentes que no pacten por abajo con el kirchnerismo en todas sus modalidades".

Sobre esta línea, la dirigente de Juntos por el Cambio subrayó que "no se puede traicionar la última esperanza del pueblo de la Nación", por lo que deseó contar con "gente solida en el parlamento".

Por su parte, consideró que a partir de diciembre vendrá "una situación muy difícil" para la Argentina, y advirtió que "no puede ser que te estén jugando en la cancha y vos no veas y que muchos de los nuestros sean cómplices".