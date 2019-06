Como se preveía, el fiscal federal Carlos Stornelli faltó el pasado viernes a su quinto llamado a indagatoria que dispuso el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien lo acusa de ser parte de la asociación ilícita dedicada a la extorsión y espionaje por la cual está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio.



Tras participar del acto del Día del Ejército junto al presidente de la Nación, Mauricio Macri, el último miércoles, Stornelli faltó el último viernes a este nuevo llamado a indagatoria.



El fiscal de la Capital Federal y quien interviene en la causa de los cuadernos con el pago de sobornos que declaró el chofer Oscar Centeno ya había dejado trascender que no se iba a presentar en Dolores pese a que en las últimas semanas la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó sus pedidos de incompetencia contra Ramos Padilla así como de recusación que hizo contra este.



Días atrás, la Cámara Federal de Mar Del Plata confirmó la declaración en rebeldía de Stornelli, por no presentarse, y le instó al juez Ramos Padilla a que solicite el desafuero de aquel al procurador Eduardo Casal.



Casal sólo inició un sumario administrativo que tendrá un plazo de 60 días para elaborar las conclusiones a cargo de un sumariante fiscal, pero nada hizo respecto del pedido de desafuero que le pidió el juez Ramos Padilla.



Por lo pronto, el próximo 4 de junio el procurador Casal está citado por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público para dar las explicaciones por las cinco veces que Stornelli no se presentó.



La causa con más de 15 imputados avanza y para la próxima semana fueron citados a ampliar sus indagatorias los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal De Gastaldi, así como el ex agente de inteligencia Rolando Barreiro.



Además, para el lunes el juez citó como testigo al ex titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión, pues este aparece como víctima de las tareas de espionaje por parte de D’Alessio.