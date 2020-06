El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, informó hoy a través de sus redes sociales que dio negativo al test de coronavirus, al igual que los integrantes de su equipo de gobierno que también se habían realizado el estudio.



"Me realizaron el test sobre Covid-19 y gracias a Dios el resultado fue negativo. Confieso que la espera del resultado me llevó a pensar lo suficiente para entender y mirar de otra manera a esta enfermedad que nos acosa y que contagió a casi diez millones de personas en todo el mundo", escribió Quintela a través de su cuenta en Twitter.

El gobernador y su equipo se realizaron el hisopado luego de que se confirmara que tiene coronavirus un colaborador estrecho del mandatario.

.



"También pude detenerme un momento a ver los enfrentamientos a los que se ve expuesta nuestra sociedad", agregó Quinquela en un hilo de tuits publicado en su cuenta de la red social.



En ese marco, sostuvo que "esta enfermedad logró hacer mucho daño por afuera de lo epidemiológico, contagiándonos de egoísmo y dividiéndonos", y añadió: "Considero que somos una gran familia, y circunstancialmente me toca representarla. Sucedió históricamente".



Para Quintela, "los problemas son parte de la vida de las personas; los países más grandes de la historia atravesaron crisis manteniéndose unidos, y así deben hacerlo las familias". "Así pretendo que lo haga nuestra gran familia riojana", agregó.

.



"Leer y escuchar la manera en la que nuestra gran familia riojana está dividida y afectada, me causa un profundo dolor. No puedo hacer otra cosa que hablarles pidiéndoles que nos mantengamos unidos y unidas, sin enfrentamientos", pidió.



"Las crisis muchas veces nos dividen, y otras tantas nos golpean fuertemente el ánimo; pero hay una verdad absoluta acerca de las crisis: siempre nos hacen más fuertes", agregó Quintela.



Además, dijo: "Todos, juntas y juntos a nuestras familias, estamos aprendiendo grandes lecciones de este momento histórico que le toca afrontar a la humanidad. Y no tengo dudas de que esto también pasará".

.



"No permitamos que el miedo nos paralice, o que el resentimiento de quienes sienten sus vidas vacías afecte a las de quienes tienen muchas razones para vivir. Actuemos cuidándonos, cuidando a quienes tenemos a nuestro lado, levantemos la guardia y salgamos juntas y juntos de este mal momento", agregó.



"El invierno recién comienza y a esta batalla la vamos a ganar unidas y unidos. Dejemos para otro momento cualquier diferencia. Hoy, nos hagamos más fuertes", dijo.



Por último, el gobernador confirmó que "el equipo de gobierno que se realizó hisopado también dieron negativo, para tranquilidad de la ciudadanía".



Según precisó, al día de hoy, hay 74 casos acumulados en La Rioja, de los cuales 56 se recuperaron, 10 son casos activos y ocho fallecieron.