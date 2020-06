El presidente Alberto Fernández ratificó el "reclamo pacífico por el fin del colonialismo y el ejercicio pleno de soberanía", al conmemorarse hoy el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes.



"En el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, ratificamos nuestro reclamo pacífico por el fin del colonialismo y el ejercicio pleno de soberanía sobre dichos territorios", sostuvo Fernández en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.



En su publicación, el Presidente compartió un video de la Cancillería argentina en el que se recuerdan los "191 años de la creación de la Comandancia política y militar encabezada por Luis Vernet", y se reafirma el llamado "al Reino Unido a dialogar conforme a la Resolución 2065 de Naciones Unidas".



"La recuperación del ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre los territorios insulares y espacios marítimos circundantes ocupados por el Reino Unido, constituye una política de Estado permanente e irrenunciable, tal como lo establece la Constitución Nacional", agregaron desde la Cancillería, conducida por Felipe Solá.

En el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, ratificamos nuestro reclamo pacífico por el fin del colonialismo y el ejercicio pleno de soberanía sobre dichos territorios. https://t.co/Apz3PoAZ1o — Alberto Fernández (@alferdez) June 10, 2020

Por la soberanía

Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, sostuvo que "hoy y todos los días, nuestra soberanía no se negocia", y también compartió un video con imágenes de las islas.



Desde el ministerio de Defensa también recordaron que "el 10 de junio de 1829 nuestro país afirmaba su soberanía en las Islas Malvinas al designar a Luis Vernet como primer gobernador-comandante de las islas y adyacentes al Cabo de Hornos".



A su turno, el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, aseveró -a través de su cuenta de Twitter- que "el pueblo argentino ha sostenido con convicción la Cuestión Malvinas durante 187 años y lo seguirá haciendo hasta que nuestra bandera vuelva a flamear sobre las Islas".



En tanto, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, exhortó a "honrar a nuestros ex combatientes y aplaudir que nuestro presidente Alberto Fernández mantenga vivo este reclamo de soberanía: #MalvinasArgentinas".



También se sumaron a la conmemoración los gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto y el de Entre Ríos, Gustavo Bordet.



"No dejaremos de reivindicar nuestros derechos sobre las Islas Malvinas, ni que se desmalvinice la conciencia, ni la memoria de los argentinos", sostuvo el mandatario pampeano.



Por su parte, Bordet consideró que "la defensa de nuestro derecho soberano es una cuestión que nos concierne a todos y un reclamo histórico que nos une".

Negociaciones bilaterales

A través de un comunicado, Cancillería argentina reclamó "la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales a la brevedad posible" con el Reino Unido, apoyándose en reiterados pedidos de las Naciones Unidas y la comunidad internacional, por la causa Malvinas.



El ministerio a cargo de Felipe Solá afirmó que la "Argentina reitera una vez más su derecho inalienable" sobre esos territorios.



"La necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales a la brevedad posible ha sido reiterada por 10 resoluciones de la Asamblea General, y 37 resoluciones del Comité Especial de Descolonización de la ONU y por la comunidad internacional", subraya el documento.



Ese reclamo tuvo lugar en "foros multilaterales tales como la OEA, el G77 más China, la Cumbre Iberoamericana, la Celac, el Mercosur, el Parlasur, el Foro de Cooperación América del Sur-África (ASA) y la Cumbre Países Árabes-Sudamérica (ASPA)".



"La recuperación del ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre los territorios insulares y espacios marítimos ocupados, respetando el modo de vida de sus habitantes, y de conformidad con el Derecho Internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable de todos los argentinos", agrega el comunicado.



Asimismo, recuerda que "en su discurso de asunción frente a la Asamblea Legislativa, el Presidente Alberto Fernández afirmó que 'no hay más lugar para colonialismos en el Siglo XXI' y planteó que para la democracia argentina no existe otro camino que el de la diplomacia y la paz para hacer valer su demanda".



"El Gobierno de la República Argentina está abocado al diseño y la implementación de políticas de Estado para la consecución de ese objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino", se indicó desde la Cancillería.



"Dichas acciones deben estar orientadas al mediano y largo plazo para que puedan perdurar más allá de los cambios de gobierno y sirvan mejor a los intereses permanentes de la Patria, en el marco de la pluralidad y la riqueza que caracterizan a nuestra democracia", completó.



Es por eso que "el Gobierno argentino continúa trabajando para consolidar el apoyo de la comunidad internacional en la Cuestión de las Islas Malvinas y defender de manera inclaudicable sus derechos soberanos en el Atlántico Sur".



Además, se recordó que "las ilegítimas actividades de exploración y explotación de recursos naturales y la desproporcionada e injustificada presencia militar británica en el Atlántico Sur son acciones contrarias a la Asamblea General de la ONU".



Más precisamente, se refirieron a la "resolución 31/49, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras se encuentre pendiente la disputa de soberanía".



"La República Argentina reitera una vez más su derecho inalienable sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, así como su firme disposición a reanudar a la brevedad las negociaciones de soberanía con el Reino Unido para dar una solución definitiva a esta situación colonial", finaliza el comunicado.