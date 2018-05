Por Roberto Di Sandro

Se inició el diálogo del gobierno con los gobernadores. La primera tanda recayó en los de provincias peronistas. Les pidió apoyo para sancionar proyectos que avalen las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional ( FMI). A la vez, solicitó que los senadores del partido oficial no voten para impedir que se aumenten las tarifas y se busque la manera de evitar el veto. Algunos están pensando. Otros, como el de La Rioja, Sergio Casas, mostró su enojo y se descargó: "Están pidiendo que los gobernadores dejen gente en la calle". No se fueron muy conformes, pero se decidió una nueva reunión la semana que viene. Con los peronistas que faltan y con los que gobiernan bajo otros signos políticos. Crónica anticipó estas reuniones y también la de los empresarios, que el viernes sorpresivamente se aparecieron en Olivos y allí respaldaron con ciertos criterios la política que ahora aplica el gobierno ante el Fondo. Sólo falta la convocatoria a los sectores sindicales. Esto será más difícil, porque están sumamente divididos y tanto la CGT como las agrupaciones sociales están barajando un posible paro general para cualquier momento. En tanto, el presidente Mauricio Macri sigue reuniéndose en Olivos, como lo hizo el sábado y lo hará este domingo, con diferentes figuras económicas y políticas. La información a la prensa es prácticamente nula. Nadie se atreve a "poner la cara" para anunciar si hay encuentros o no. "Es una estrategia oficial", se comenta. De cualquier manera, la presencia de la gente del FMI en Buenos Aires hace que anticipemos enseguida algunos detalles.



¿ Un plan y cambios ?



Se desliza por diferentes vértices del ámbito oficial el propósito del gobierno de elaborar un Plan Fiscal y Monetario. Están dadas las condiciones ante la presencia del Fondo. Comenzarán los contactos ya en forma oficial el lunes, cuando estén presentes en gobierno, Olivos o el Ministerio de Economía, Roberto Caldarelli, representante de la entidad crediticia en la Argentina y Alejandro Werner, director del Hemisferio Occidental del mismo organismo. En tanto, las versiones encaminan a señalar que el presidente Macri piensa realizar un "reordenamiento del gabinete económico". Qué quiere decir esto, se preguntan en el ámbito de la opinión pública. No muy claramente se anticipan o se atreven a decir que "puede haber cambios de hombres, con más frescura para la situación que se vive actualmente". Sólo damos la versión.



Seguridad, a pleno



En medio del fragor de las reuniones de la semana que termina, nadie captó la presencia de dos figuras trascendentes que "se colaron" en medio de tantas presencias. Fue en la Casa Rosada, cuando los gobernadores ingresaban. Por allí se vio a Patricia Bullrich y a Cristian Ritondo ingresar al despacho presidencial. A solas, un momento con Macri, hablaron de los éxitos que se obtienen en la lucha contra el narcotráfico, pero también sobre posibles problemas que puedan surgir en el futuro dentro del contexto de la seguridad nacional. Ejemplo, tomar medidas preventivas si hay un veto a los aumentos tarifarios, es decir que reacciones pueden producirse y también cómo se encarará la custodia general, en todo el país, con la presencia de los funcionarios del G20, que comienza en Buenos Aires. Todo eso y mucho más hablaron las dos figuras que entraron y se fueron sin comentar nada.



La "tijera" maldita



Este bloque es para no perdérselo. Hay que leerlo y sacar conclusiones. Acumula todo tipo de "perlitas" informativas. Desde las más reales hasta las calificadas de insólitas, que muchas veces se concretan. Fijen la vista, los invito:



1) Parece que Juan José Aranguren tenía razón: hay que dejar la plata en el exterior. Lo que pasa en estos momentos con el dólar y demás entuertos económicos avalan los dichos por el mentor de los aumentos tarifarios. Así lo comentaron en La Rosada.



2) "La tijera maldita oficial está en marcha". Escalofriante impactante frase surgió de reuniones, no sólo en La Rosada, sino de otros lugares oficiales. Los ajustes, a pesar de todas las desmentidas que surjan, son contundentes: habrá "recortes en toda la Administración y otros sectores ligados a lo oficial". No se olviden que hay una poda de 30.000 millones en el presupuesto destinado a Obras Públicas. El FMI puso el dedo allí.



3) Se comentó mucho en los corrillos oficiales lo que dijo Luis Barrionuevo, el interventor en el PJ. "Todo lo prometido por Macri quedó en el camino. Nada se cumplió". Y remató: "Es de ciencia ficción pensar que la senadora Cristina Fernández pueda ser candidata por el Partido Justicialista". Contundente el hombre.











6) Tenía cara de pocos amigos. Ingresó a una reunión para tratar la situación del país. Antes un colega le hizo el trazo de la camiseta de Boca que se consagró campeón. Allí cambió. Sonrió un instante y con los dedos hizo el signo de la "victoria". Era el presidente Macri. Fue la última de "Breves y sabrosas".



Visita con expectativa



Se anticipa una expectativa bastante pronunciada por la visita del presidente Macri a la provincia de Córdoba. Tiene pensado hacerlo el miércoles, para recorrer una planta automotriz que viene creciendo día a día y está incorporando nuevos operarios para ir reduciendo la desocupación. Dicen que habrá un discurso sumamente importante en torno a la productividad. Pero se comenta constantemente la presencia de sindicalistas, que ese día se reunirán en La Docta -como le dicen a la capital cordobesa-, para analizar el tema de competitividad y exponer su pensamiento sobre la situación actual. Puede haber encuentros con el Presidente durante la recorrida del mandatario a la planta que hemos mencionado. Por eso, la expectativa. Hasta el viernes por Crónica HD y el domingo, como siempre, en estas páginas.