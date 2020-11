El presidente de la Nación, Alberto Fernández, reveló en exclusiva a la agencia sputniknews que él mismo se inmunizará contra el coronavirus con la vacuna Sputnik V, diseñada y fabricada en Rusia, una vez que desembarquen en Argentina 25 millones de dosis luego de un acuerdo entre ambas naciones.

Por su parte, Carla Vizzotti la secretaria de Acceso a la Salud, se encuentra en la ciudad de Moscú con el fin de ultimar los detelles para que nuestro país adquiera la vacuna.



De esta manera, el Gobierno nacional pactó adquirir al 10 millones de dosis para diciembre, y otras 15 millones para enero.

Durante la citada entrevista, el mandatario argentino respondió una pregunta indicando: "Pero obviamente que si estuviera la vacuna rusa en diciembre acá, por supuesto que me la daría".



En tanto, según publicó el medio ruso, Fernández aclaro que no se vacunará antes de que el fármaco esté disponible para toda la población argentina.



Más tarde, sostuvo que otros laboratorios le ofrecieron vacunarse contra el coronavirus, sin embargo descartó esta opción al considerarla injusta por tener el "privilegio de ser presidente" de Argentina.

Así se refirió al respecto: "He de confesar que me han ofrecido vacunarme, pero la verdad no me parece justo, por eso no me vacuné".

Detalles de la Sputnik V

La vacuna de origen ruso fue desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya.



Esta dosis, a nivel mundial fue la primera registrada y hoy es la más avanzada.

Según publicó The Lancet, una revista médica inglesa, los resultados de las pruebas clínicas de las dos primeras fases confirmaron "seguridad" y "eficacia" en la inoculación.

Por último, la vacuna actualmente esta en el períodos posregistro, aplicada en 40.000 voluntarios rusos.