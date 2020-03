El Gobierno nacional informó esta tarde a las entidades que conforman la Mesa de Enlace su decisión de aumentar en tres puntos porcentuales las retenciones a las exportaciones de soja, que pasarán del 30% al 33%, y de mantener la alícuota de derechos de exportación del trigo y el maíz.



La novedad fue transmitida a la prensa por los dirigentes de la Mesa de Enlace, luego de la reunión que mantuvieron con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, en la sede de la cartera de Agricultura.



En ese marco, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Cheme, dijo que "por ahora no hay posibilidad de un paro" en el sector agropecuario.



"Por ahora no hay posibilidad de paro. Vamos a ver qué dicen las bases", señaló Cheme.



"Nos parece importante el diálogo. Nos parece también muy importante la incorporación del Banco Nación en la mesa de negociación, así como el tema de los reintegros para las economías regionales que fueron pedidas por las entidades", agregó Cheme.



"Tuvimos una buena reunión. No logramos revertir este 3 por ciento de suba. Sí hemos tenido la comunicación del Gobierno de que ese tres por ciento va a quedar en el sector. Ahora nosotros vamos a consultar a nuestras bases para ver cómo seguimos", señaló el dirigente de CRA.

.



Según fuentes gubernamentales, el incremento de tres puntos porcentuales en la alícuota de derechos de exportación de la soja, que pasará de 30% a 33%, comprenderá esencialmente a los grandes productores de más de 1.000 toneladas anuales, mientras que los pequeños productores de hasta 500 toneladas mejorarán su posición debido a que a partir de ahora pagarán menos de 30%.



Este es el mensaje que esta tarde le transmitió el ministro de Agricultura, Luis Basterra, a las entidades que componen la Mesa de Enlace.

Según las mismas fuentes, el principal objetivo de la medida es de "redistribución solidaria para reactivar a las economías regionales".



Desde el gobierno aseguraron que el incremento no tiene "afán recaudatorio, ya que el Tesoro Nacional no se quedará con un peso para gastos generales y todo irá a las economías regionales y a los pequeños productores".



En tren de precisiones, dijeron que solo pagarán la alícuota del 33 por ciento los productores grandes de más de 1000 toneladas de soja anual, que representan el 26 por ciento del total de los productores del país, que facturan más de 15 millones de pesos al año.

.



Por su parte, los productores chicos, de hasta a 500 toneladas mejorarán su posición ya que hasta ahora pagan el 30% y a de aquí en más abonarán menos.



"En promedio, los productores medianos, de 501 a 1000 toneladas, pagaran lo mismo que ahora, el 30 por ciento de retención", acotaron.



Los otros cultivos y sectores productivos quedaran igual o mejoran su posición exportadora para estimular su producción.



Entre los que mejorarán su posición se encuentran la pesca, legumbres (lenteja, arveja, porotos y garbanzos), girasol, arroz, maní, porcino, maíces especiales, ovino, embutidos, harina y aceite de maíz.



Seguirán igual con una retención de 5%: maíz, trigo, sorgo, carne bovina, leche, frutilla, limones, manzana, uva, algodón, hortalizas, papas, tomates, lechuga y vino.