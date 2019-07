Por Gabriel Calisto y Gabriela Granata

En plena campaña electoral, entre recorridas y visitas a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal hace un alto en su agenda para dialogar con Crónica y BAE Negocios.

La mandataria, que busca la reelección, reconoce que la pobreza y el desempleo aumentaron y que fueron "años difíciles" desde lo económico. No obstante, asegura que se hicieron "las obras necesarias para poder generar empleo" en un segundo mandato, y reitera críticas al kirchnerismo.

La gobernadora dio una extensa entrevista al equipo de Crónica y BAE Negocios ( Jonatan Moreno/Crónica).

Entre sus prioridades destaca que el combate a la inseguridad, particularmente el narcotráfico, está en el centro de su gestión, y asegura que cuando camina los barrios pobres "las madres aplauden que derribamos los búnkers de venta de droga".

Decía que camina los barrios pobres. A lo largo de su gestión la situación fue empeorando. Creció el desempleo, el trabajo en negro y la pobreza. ¿Cómo es ese contacto con la gente?

Primero que lo veo todos los días, lo reconozco y me duele. Pero además me ocupo con acciones concretas. Desde que asumimos hay mucha más cobertura de programas alimentarios; aumentó siete puntos la cobertura de la AUH; el plan Más Vida, que no se había actualizado en cuatro años, hoy cualquiera se puede inscribir. Y ya no es incompatible con la AUH, como era antes. Me ocupo porque todos los chicos pueden desayunar y merendar en las escuelas. Llevamos el Estado en tu barrio a todos lados, y no hay punteros.

¿Pero eso no implica reconocer una falla del Estado? Se trabaja con una mirada social, pero no se sacó gente de la pobreza, y hay más chicos que necesitan de la escuela para comer.

La pobreza, para mí que la recorro hace tantos años y entro a los comedores, no es solamente una cuestión de tener o no trabajo, o lo alimentario. Está asociada a muchas otras cuestiones que hoy no se miden, y voy a usar un ejemplo. El otro día estuve en El Pato (Berazategui), que tiene una zona muy rica de countries, y otra pobre, de familias que cultivan frutas y verduras y la venden en la zona o en el mercado central. Y hablaba con una madre que me preguntaba cuándo le iban a asfaltar la calle, porque vio que en otras zonas se hizo. Y me dice que tenía un problema muy grave, que sus dos hijas son asmáticas, y que cuando pide un remís si tienen un ataque el coche no entra.

Obra pública: la gobernadora afirmó que en su gestión se asfaltaron más de 13 mil cuadras y que además se avanzó en cloacas y agua potable.

¿El asfalto no es responsabilidad de los intendentes?

Sí, pero nosotros nos involucramos y asfaltamos más de 13 mil cuadras, porque la deuda con la gente era muy grande. Hemos avanzado también en cloacas y agua potable. La cloaca es salud, y menos mortalidad infantil. Hoy tenemos la mortalidad infantil más baja de la historia. Y eso al mismo tiempo tiene que ver con llegar a fin de mes. El que no tiene cloacas sabe lo que cuesta destaparte el pozo una vez al mes, o lo que te agrega a la boleta de luz una bomba de agua. Entonces eso también hace a las condiciones de pobreza.

¿Y por qué, si el gobierno hizo tantas obras, en el conurbano se vota mayoritariamente al Frente de Todos?

Es que estos han sido años difíciles. Lo muestran las estadísticas, que hoy no mienten. A la gente le costó mucho, y le puso mucho el cuerpo a la provincia. Y eso cuesta. Puede haber dudas, desilusión, desencanto, porque nos votaron con mucha esperanza y seguramente, como nosotros también, pensamos que íbamos a salir más rápido. Por otro lado, creo que hubo una utilización de la pobreza durante 28 años. No es casualidad que las primeras oficinas sociales las hayamos puesto nosotros. Si no estaba el Estado es porque querían que estuviera el puntero. Y el puntero te pregunta a quién votás, y hace algo aún más perverso: te dice que eso que te consiguió, que es del Estado, se lo debés a un dirigente político.

¿Pero la ciudadanía no reconoce esa utilización? ¿O está pasando factura de que las mejoras no le alcanzan?

Las dos cosas. Así como es difícil cambiar una policía que es la más grande del país en un sistema de corrupción durante años, es difícil volver atrás y que cada persona que recibió algo que por derecho le correspondía, sepa que no se lo debe ni a Cristina ni a Néstor ni a nadie. En muchos casos me consta que es así. Y al mismo tiempo tienen un gobierno que debió tomar decisiones muy difíciles, que le costaron mucho en estos años.

"Las madres aplauden que derribamos los búnkers de venta de droga"

El otro día hablaba con Martín Lousteau, y me gustó mucho una comparación que hacía él. Dijo que cuando Néstor y Cristina asumieron, y él sabe porque estaba ahí, "es como si te hubieran dado un lote vacío, plata en la mano y te dijeron hacete tu casa". Pero cuando Mauricio asumió en el 2015, "en lugar de eso, te metieron en el lote con una casa mal hecha, sin cimientos y ocupada". Y sin plata. Es una casa que se hizo mal. Y entraste sin plata porque la plata que te faltaba era la que faltaba en el Banco Central. Lo peor no fue que no le diera el bastón, fue que le escondieron los números.

Pero, entonces, ¿diciembre de 2015 era peor que mayo de 2003?

Yo haría dos salvedades. Una cosa es para la gente, y otra para el gobierno. Pero sí, seguramente. Argentina en mayo de 2003 estaba entrando en recuperación, saliendo de la crisis de 2001. Y en diciembre de 2015 estaba ingresando en la crisis, producto de muchas malas decisiones de la gestión anterior, y salir de eso era muy profundo. Cuando damos la discusión sobre el empleo, que es tan importante, ¿qué empleo vas a generar si no tenés gas? Nosotros nos olvidamos pero en invierno el gas se le cortaba a la industria, que encima pagaba tarifas más caras, y eso es menos gente trabajando.

Pero eso se cambió, y el empleo en vez de mejorar empeoró.

Porque el empleo es el resultado de un montón de cuestiones. Ahora, si vos no hacés lo básico, y lo básico es que haya energía, no vas a tener empleo. Ayer fuimos a Mar del Plata. Fuimos con Mauricio a recorrer el gasoducto que va a darles gas a 10 mil familias. En Mar del Plata hay un Parque industrial que no funcionaba desde 2014 que colapsó el sistema, y había muchas empresas que se querían instalar y no lo podían hacer porque no tenían gas. Ni hablar de los edificios, que estaban construidos pero no se podían ocupar porque no había gas. Y otros que no se hicieron por eso. Entonces eso que no se ve, porque el gasoducto está bajo tierra, es parte de lo que tenés que hacer para que haya trabajo.

Tarifas y consumo, dos temas fundamentales para la gestión en la provincia

“Trabajamos mucho en los últimos meses con el gobierno nacional para la reactivación. Desde el Ahora 12, los Precios Esenciales, no son títulos. Yo me reúno para ver cómo funcionan estas cosas. Los empresarios reconocen que están mejor que hace dos meses. Las cadenas de supermercados me reconocen que el consumo de los Precios Esenciales aumentó, de la misma manera que con las pymes. En Chivilcoy estuve en un molino harinero que abrió después de 10 años, y me contaban que lo hicieron por Precios Esenciales, que procesan la harina de estos productos. Y por el descuento de cheque del Banco Provincia”, planteó la gobernadora María Eugenia Vidal.

¿Y no se puede considerar que hubo medidas para reactivar por la cercanía de las elecciones? Las tarifas fueron congeladas pero hasta noviembre, el acuerdo de precios también

No estoy de acuerdo. Nosotros eliminamos el año pasado los impuestos provinciales de las tarifas, para que la gente pagara menos. Y les pedí lo mismo a los intendentes, pero no lo conseguí. Cuando hay un problema uno no actúa en función de si hay elecciones o no. El 50% de descuentos de supermercados del Banco Provincia está desde 2017. La ayuda social la ampliamos en 2016, y desde mayo del año pasado hacemos un refuerzo. Estamos dando respuestas porque no creo que la gente te vote por lo que hacés tres meses antes.

¿Entonces las tarifas pueden seguir congeladas después de las elecciones?

Lo que se puede esperar, porque recién ahora dependen de nosotros, es que las tarifas de luz ya están en un 75% sinceradas, Lo que pueden esperar los bonaerenses es aumentos por inflación, porque hay que reconocerla, y habrá un pequeño aumento, pero porque hay que achicar el subsidio de generación, pero sobre un 25% de la tarifa, ya no sobre el total.

La Cámpora y una campaña violenta

Este año se vive una campaña con mucha violencia. Un analista marcaba que el 90% del discurso electoral está dedicado a atacar al otro. ¿Por qué?

Yo empecé a hablar de la campaña hace pocas semanas. Y resisto el archivo. Si encuentran una descalificación me lo dicen. Yo no hago campaña descalificando ni nuestros militantes hacen campaña escrachando, no es nuestro estilo hacer campaña violenta. Y creo que no sirve.

Usted, por ejemplo, dijo que si gana Kicillof va a gobernar Máximo Kirchner y La Cámpora ¿Pero La Cámpora es algo que tendría que darle miedo a la gente?

No. Creo que hay una mala imagen general de La Cámpora que es aprovechada. Me parece que cada uno se tiene que hacer cargo de su espacio político. Si me dicen que va a gobernar el radicalismo, la Coalición Cívica, Fe o el PRO, yo me hago cargo, porque el frente tiene todas esas vertientes y yo me siento orgullosa. Me parece que no es un insulto sino una opinión política. Mi opinión política es que el máximo referente del Frente de Todos en la provincia es Máximo Kirchner, y tiene un proyecto que legítimamente lo tiene, y gobernará La Cámpora si ganan, que es la que tiene los mayores lugares en las listas, tanto a diputados nacionales como bonaerenses. Yo no comparto esa forma de hacer política, pero no me puedo hacer cargo de lo que la sociedad piensa sobre La Cámpora.

La gobernadora junto a Gabriel Calisto (jefe de política de Crónica) y Gabriela Granata (Directora de BAE Negocios) ( Jonatan Moreno/Crónica).

¿Y cuando dicen “Vidal es Macri”, por el ajuste?

Sin dudas somos parte del mismo equipo. Sí creo que del otro lado lo hemos escuchado: “Vidal es Heidi, es el hada virginal. Es Barreda”. Hay algunos sectores a los que les molesta que haya una mujer gobernando.