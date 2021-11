Con la participación del presidente Alberto Fernández, el gabinete económico se reunió este martes en el salón Eva Perón de la Casa Rosada. Allí también estuvieron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y los titulares de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Trabajo, Claudio Moroni; Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, junto con la titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont.

Las partes analizaron las variables económicas y el nivel de reservas del Banco Central. Al término de la reunión, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, se refirió al tema y comentó que el gobierno nacional "trabaja para la recuperación de las reservas". "Ya tenemos un superávit comercial en torno de los US$ 13.900 millones, y es un número importante", destacó.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria anunció que la administración de Alberto Fernández prevé hacer frente al pago de U$S 1.892 millones al Fondo Monetario Internacional, el 18 de diciembre próximo. "Por supuesto que Argentina tiene las tensiones en el sector externo que ya se conocen. Sí, la idea es hacer el pago a que usted hace mención", señaló en respuesta a la pregunta de un periodista.

.

La secretaria sostuvo, además que "se está trabajando en el plan plurianual y con el Fondo Monetario", como había adelantado el jefe de Estado. "Quisiéramos llegar al mejor acuerdo posible en el menor tiempo posible. Ese es nuestro objetivo. Es una negociación de envergadura y cuando esté todo listo lo enviaremos al Congreso", puso de relieve.

Viajes al exterior sin cuotas

Sobre la "modificación en la financiación para la compra paquetes y pasajes al extranjero", Todesca Bocco manifestó: "Lo que hacemos es cuidar las reservas para tener dólares suficientes para seguir creciendo. Ese es nuestro objetivo".

"Al mismo tiempo que dijimos que no podemos subsidiar viajes al exterior en cuotas fijas en pesos, sí hicimos algunas modificaciones para que los empresarios puedan hacer pagos adelantados de maquinaria que necesitan para producir", destacó.

.

Todesca Bocco insistió en que el Gobierno "no quiere castigar a nadie, al contrario, lo que no puede es financiar en pesos a tasa fija porque estaríamos dando un subsidio a un sector de la población que no lo requiere".